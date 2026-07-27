花125元爽中千萬！ 全家「這8店」開出統一發票大獎

財政部公布115年5-6月期統一發票中獎號碼，全家便利商店本期共開出8張百萬元以上大獎，包括1張1,000萬元特別獎、2張200萬元特獎、3張20萬元頭獎，以及2張雲端發票專屬100萬元獎，幸運門市遍及宜蘭、台北、新北、桃園、台中與花蓮。其中，共有3位幸運得主消費不到百元就抱回大獎，超級幸運！

本期1,000萬元特別獎開在台中豐源店，幸運消費者僅花125元購物，就一舉抱回千萬大獎，堪稱本期最幸運得主。200萬元特獎則開出2張，分別獎落新北汐止忠樹店及宜蘭新泰山店。其中，一位中獎者消費115元便幸運成為200萬元得主，另一位則花費200元購物，同樣抱走200萬元獎金。

此外，20萬元頭獎共有3位幸運兒中獎，開出門市包括土城御昇店、新城北埔店及國順店。其中最吸睛的是有一位消費者只花25元購買FamiCollection衛生冰塊，便幸運中獎；其餘中獎發票購買商品則包含匠土司藍莓夾心土司、起酥蛋糕及飲料等。

為鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部設立的雲端發票專屬100萬元獎，本期全家也開出2張，分別獎落中壢金央店及教育大學店。其中，一位幸運民眾僅花45元購買鮮乳，就抱回100萬元；另一位則消費151元購買匠土司春日抹茶夾心土司及黑松沙士，同樣晉升百萬得主。

配合統一發票兌獎，全家同步推出「發票獎金放大術」優惠活動。於指定兌領期間，民眾持未綁定金融帳戶、且中獎金額1,000元（含）以下的統一發票，到全台全家門市領獎時，只要先出示會員條碼，並將獎金存入Fami錢包、全盈+PAY帳戶，或儲值至悠遊卡、一卡通，即可享10%購物金回饋，最高回饋100元；若直接兌換店內商品，同樣適用回饋機制，讓中獎獎金再放大。