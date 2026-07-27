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嘉義迎亞洲唯一滑板衝浪樂園 瞄準5萬科技人口拚2天1夜商機

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
芯浪國際滑板衝浪公園開幕，主打AI造浪及國際級滑板場域，吸引親子遊客。圖／嘉義縣政府提供
芯浪國際滑板衝浪公園開幕，主打AI造浪及國際級滑板場域，吸引親子遊客。圖／嘉義縣政府提供

光禹國際在嘉義縣打造的新主題樂園「芯浪國際滑板衝浪公園」今天正式開幕，園區緊鄰故宮南院，以AI控制造浪結合國際級滑板場域，瞄準嘉義科學園區約5萬名科技從業人員及眷屬、學生校外教學與親子家庭等三大客群。嘉義縣長翁章梁表示，芯浪補足大型停留型遊憩場域，可望串聯故宮南院、嘉義科學園區等資源，讓嘉義從一日遊轉型為2天1夜旅遊新選擇，帶動地方觀光與消費。

翁章梁表示，光禹國際董事長字維新將商業敏銳度及主題樂園娛樂體驗落實在嘉義，從零開始打造一座主題樂園並不容易。園區採總量管制，希望每名遊客都能享有舒適的度假品質，而非人擠人，園內也擁有亞洲規模最大的衝浪設施之一，並規畫衝浪教學，適合親子共同體驗。未來若再結合羊角藝術村、飯店等設施，加上故宮南院及嘉義科學園區，可望形成嘉義2天1夜旅遊新路線，吸引更多旅客留宿嘉義。

字維新表示，主題樂園最重要的是娛樂體驗，遊客的評價只有「好玩」與「不好玩」，因此團隊從城市觀光定位出發，希望讓遊客願意停留2天1夜，當停留時間拉長，自然能帶動住宿、餐飲及地方消費。他說，一般大型主題樂園動輒數百公頃，團隊則希望在約3000坪基地打造媲美大型樂園的遊憩體驗。試營運以來已吸引逾2萬人次到訪，水樂園平均停留4.5小時、萌寵樂園約1.5小時，未來將以旺季家庭客、平日企業團體、課程及會員制度支撐全年營運，並持續擴充住宿與餐飲配套。

園區以AI控制人造浪系統為核心，可依需求調整浪型、浪高及頻率，不受潮汐及天候影響，是亞洲唯一將滑板與衝浪結合的水陸主題樂園。園區設有11條滑水道，包括8公尺高綜合滑水道、皮艇水道、親子戲水區及淺水池，另規畫沉水式包廂、漂浮躺床、發呆亭及「芯光食集」餐飲空間，並串聯羊角藝術村的「咩咩上樹萌寵樂園」，打造水陸雙主題遊憩園區。

除學生校外教學及親子市場外，也因應嘉義科學園區約5萬名科技從業人員及眷屬形成的新消費市場，推出企業包場、團體及會員方案；加上緊鄰故宮南院，可望承接每年約120萬至140萬人次參觀人潮，帶動周邊旅宿、餐飲及交通等觀光效益。

今天開幕典禮，由嘉義縣長翁章梁、光禹國際董事長字維新、前法務部長邱太三及多名地方民意代表共同剪綵，宣告園區正式營運。

「芯浪國際滑板衝浪公園」今開幕，主打AI造浪及國際級滑板場域，吸引親子遊客。記者李宗祐／攝影
「芯浪國際滑板衝浪公園」今開幕，主打AI造浪及國際級滑板場域，吸引親子遊客。記者李宗祐／攝影

縣長翁章梁表示，芯浪可望補足大型停留型遊憩場域，讓嘉義從一日遊轉型為2天1夜旅遊新選擇，帶動地方觀光與消費。記者李宗祐／攝影
縣長翁章梁表示，芯浪可望補足大型停留型遊憩場域，讓嘉義從一日遊轉型為2天1夜旅遊新選擇，帶動地方觀光與消費。記者李宗祐／攝影

嘉義縣長翁章梁（右四）、光禹國際董事長字維新（左四）及來賓共同為「芯浪國際滑板衝浪公園」剪綵開幕。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁（右四）、光禹國際董事長字維新（左四）及來賓共同為「芯浪國際滑板衝浪公園」剪綵開幕。記者李宗祐／攝影

芯浪國際滑板衝浪公園主打停留型消費，園區規畫多項水上設施，期盼帶動嘉義觀光旅遊。記者李宗祐／攝影
芯浪國際滑板衝浪公園主打停留型消費，園區規畫多項水上設施，期盼帶動嘉義觀光旅遊。記者李宗祐／攝影

園區內小市集與風格餐車隨時供應輕食飲品補給。記者李宗祐／攝影
園區內小市集與風格餐車隨時供應輕食飲品補給。記者李宗祐／攝影

光禹國際董事長字維新（左三）陪同嘉義縣長翁章梁（左二）巡視園區設施。記者李宗祐／攝影
光禹國際董事長字維新（左三）陪同嘉義縣長翁章梁（左二）巡視園區設施。記者李宗祐／攝影

嘉義縣長翁章梁（左七）、光禹國際董事長字維新（左六）與來賓在「芯浪國際滑板衝浪公園」開幕記者會上合影。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁（左七）、光禹國際董事長字維新（左六）與來賓在「芯浪國際滑板衝浪公園」開幕記者會上合影。記者李宗祐／攝影

嘉義 衝浪 翁章梁

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