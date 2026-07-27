全家發票開獎！他只花125元爽中1,000萬 8家幸運門市一次看

全家便利商店本期（115年5-6月）中獎發票，共有8位幸運兒抱回大獎，其中有3位消費者花費百元以內就幸運中獎，開獎店舖橫跨宜蘭、台北、新北、桃園、台中與花蓮。本期特別獎1,000萬元開出1組，獎落台中，位於全家豐源店，幸運兒僅消費125元，即幸運摘下千萬獎金。

特獎200萬元開出2組，獎落於全家汐止忠樹店、宜蘭新泰山店，幸運得主最低僅花費115元，便將200萬大獎入袋；另一位幸運兒則花費200元，就幸運晉升200萬獎金得主。

頭獎20萬元有3位消費者幸運獲得，開出店舖分別位於全家土城御昇店、新城北埔店及國順店，其中一名幸運得主僅花費25元購買FamiCollection衛生冰塊即幸運中獎，其餘中獎發票購買品項包含匠土司藍莓夾心土司、起酥蛋糕、飲料等。

另外，為鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，本期全家共開出2組，獎落全家中壢金央店、教育大學店，其中一位幸運得主僅花費45元購買鮮乳，即幸運抱走100萬大獎；另一位消費者則消費151元購買匠土司春日抹茶夾心土司、黑松沙士，亦喜提百萬獎金。

與全民同慶，全家更推出「發票獎金放大術」10%購物金加碼優惠！消費者於指定領兌期間，持未綁定金融帳戶領獎、且中獎金額為千元（含）以下之統一發票，至任一全家店舖兌換，先出示會員條碼，並選擇將獎金存入Fami錢包或全盈PAY帳戶，或儲值至悠遊卡、一卡通，即享10%購物金回饋，最高回饋100元；兌換店內商品，同樣適用回饋機制。