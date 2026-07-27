散客權益也保障！郵輪個人定型化契約今上路 航程延誤可按日求償

近年郵輪旅遊日益興盛，糾紛案件也層出不窮，但交通部先前訂定的法規對散客的保障較不全面，去年6月1日修正相關草案，今天公告「郵輪船票服務定型化契約應記載及不得記載事項」，即日起生效，未來民眾審閱契約的期間不得少於3天、除不可抗力或不可歸責於事由，郵輪公司若任意變更行程，不得向旅客收取增加費用，但減少的費用，需退還給旅客、若郵輪公司導致航程延誤，旅客可按日求償。

亞太地區最大郵輪地中海榮耀號（MSC）2024年12月因船隻故障滯留那霸，導致4000多名旅客行程受影響；歌詩達郵輪莎倫娜號2025年4月8日搭載3536名旅客，從基隆港出發前往日本沖繩及石垣島，期間因機械故障，郵輪滯留沖繩那霸港，不只取消石垣島行程，原訂11日抵台卻延至12日，引發旅客怨言。

根據台灣港務公司統計，2025年郵輪旅客有114.06萬人次，已超越疫情前2019年旅客高峰105.5萬人次，成長8.1％，創歷史新高。

觀光署先前訂有「郵輪國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」，主要適用於團體旅遊，但針對個別旅遊型態保障尚未完善。

為此，航港局2021年起著手訂定「郵輪船票服務定型化契約應記載及不得記載事項」，適用於個人旅客，涵蓋20點應記載事項、8點不得記載事項；去年6月1日修正相關草案，今天公告「郵輪船票服務定型化契約應記載及不得記載事項」，並自即日生效。

根據公告內容指出，此次應記載及不得記載事項中，明確規範業者應完整揭露契約重要事項，包含旅客審閱契約期間不得少於3天；明確寫出郵輪船票服務費用總額，包含航程費、艙房費、餐飲費及代繳的相關法定行政規費、稅捐、旅客傷害保險費、代辦費等，以及旅客於簽約時，應繳付的定金、繳費方式，及餘款的金額、繳費時期、繳費方式。

航程開始前，如旅客因故不能參加，需改成第三人參加，郵輪公司非有正當理由不得拒絕，但因此增加費用，郵輪公司得請求該變更後的第三人負擔，如果減少費用，旅客不得請求返還；若旅客於航程開始前任意解除契約，需依通知時間收取退票費用。

若旅客退票時間為90天前，需支付10%費用；60天至89天應支付20%費用；32日至59日應支付60%費用；16日至30日應支付80%費用；15日內則支付100%費用。

業者部分，除不可抗力或不可歸責於的事由外，郵輪公司不得任意變更航程，如有任意變更，增加費用不得向旅客收取，減少的費用則應退還給旅客。

何謂是不可抗力或不可歸責的事由？交通部說明，不可抗力或不可歸責是指天災、地變、天氣惡劣、颱風、戰爭、海上救助、緊急避難、人道救援、封港、政府法令、目的港罷工、暴動、法定傳染病等情事。

公告也指出，因可歸責於郵輪公司事由，導致航程延誤或未依約定進行者，旅客就其浪費的時間，得按日請求賠償。每日賠償金額，以郵輪船票服務費用總額除以航程日數計算，5小時以上未滿1日者，以1日計算。

因可歸責於郵輪公司事由，導致未達成約定郵輪船票服務項目內容，郵輪公司應退還旅客差額，旅客得請求郵輪公司賠償差額2倍賠償金額；因郵輪公司故意或重大過失所致者，旅客得要求2倍至5倍賠償金額。

另外，定型化契約也載明，郵輪公司退費作業時間不得超過6個月，如有事實足認有必要者，最多得予延長3個月。