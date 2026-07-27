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農村水保署獎勵青年回鄉 逾1700人投入農村

中央社／ 台北27日電

農業部農村發展及水土保持署「青年回鄉行動獎勵計畫」邁入第10年，已吸引超過1700名青年投入農村社區。農村水保署說，今年的計畫即日起徵件，9月8日中午12時截止。

農村水保署發布新聞稿，為鼓勵青年進入農村，特別透過回鄉計畫提供青年以創新視角重新想像農村發展的模樣，結合自身專業投入行動發揮社會影響力，可至計畫官網（https://ruralup.ardswc.gov.tw/）下載報名表件並於線上報名。

農村水保署說，這項計畫專為18至45歲的青年打造，提供每年最高新台幣80萬元實踐獎勵金，歡迎青年邀請壯世代成員合作納入共同協力對象進入農村；同時提供完整的陪跑支持課程及緊密的地方資源連結，協助將理想化身為真實，成為永續經營的志業型事業。

農村水保署統計，青年回鄉行動獎勵計畫在今年邁入第10年，從實驗到擴散，累計已徵集逾1600件創新提案，支持386位計畫主持人，吸引超過1700名青年投入農村社區。

農村水保署舉例，台南南化的張玥騰，為鼓勵在地農友投入友善農業，以甘蔗種植與黑糖製作為主軸，創造短期就業機會，並組建農業技術團隊，透過保價收購、品牌行銷及多元通路開發，翻轉務農被視為無前景的刻板印象，其中農機維修工作坊為居民省下每次往返最近農機維修行的2個小時車程，擴大友善耕作意願與面積。

苗栗三義的郭純嵐，將世代傳承的在地精油產業，結合社區綠色照顧經驗，將地方香氣從原本侷限於原料與商品，轉變為可複製擴散且可額外創造工作機會的教育服務，開創農村香氣療癒產業，提供家庭照顧者放鬆紓壓及情緒陪伴，並讓照顧者成為接住更多人的力量。

為鼓勵青年返鄉後發展志業型事業，農村水保署也深化輔導機制，並優化課程設計，推出專為回鄉青年打造的青村塾系列課程，逐步建立面對市場的經營能力與決策判斷，並透過各分署「青年行動聚」的活動，提供區域內的同儕夥伴互相認識交流，強化區域青年凝聚力的機會，結交志同道合的農村戰友，告別單打獨鬥的困境。

農業部 青年

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