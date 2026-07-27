中醫大新竹附醫完成首例BNCT恩慈治療 為癌友爭取一線生機

中國醫藥大學新竹附設醫院向衛生福利部申請兩例硼中子捕獲放射治療，首例為36歲男性頭頸淋巴癌患者，腫瘤位於下巴，接受化療及放療，腫瘤由5公分縮小至約3公分，但未來恐面臨復發或轉移風險，醫療團隊評估後向衛福部提出BNCT恩慈治療申請，希望為患者爭取更多治療機會。

放射腫瘤科主任郭于誠指出，恩慈治療並非健保常規醫療，也非以營利為目的，是一項醫療救濟機制，適用於罹患重大疾病、病情危急，且所有標準治療，包含手術、化療、放療、標靶治療、免疫治療，已做過卻無法有效控制疾病的患者，或未完全緩解的淋巴瘤，未來恐面臨復發或轉移風險。

經醫師專業評估，並完成衛福部專案審查核准後，可使用尚未正式核准上市或仍處於臨床研究階段的新藥或新技術，為患者爭取最後一線治療機會。

郭于誠表示，BNCT是一種高精準癌症標靶放射治療技術，透過含硼藥物選擇性聚集於腫瘤細胞，再以中子照射，使硼原子產生核反應，釋放高能量粒子精準破壞癌細胞，同時降低對周圍正常組織的傷害，近年已成為國際癌症治療的重要發展方向之一。

他強調，並非所有癌症患者都適合接受BNCT恩慈治療，除須由專科醫師評估標準治療已無其他選擇外，腫瘤類型也必須符合目前治療適應症，且腫瘤需能有效吸收含硼藥物，因中子射線穿透深度約6至10公分，腫瘤不能太大或位置過深。

郭于誠表示，此次院方和禾榮科技完成院內BNCT恩慈治療，展現醫院在精準癌症治療及跨團隊整合照護的重要里程碑，未來將積極引進創新治療技術，為更多重症癌症患者帶來新的治療希望。