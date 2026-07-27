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雙和醫院導入達文西結合cTIF治療 頑固型胃食道逆流免長期吃藥

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
雙和醫院導入達文西機械手臂系統，提升深部縫合與重建精準度，改善頑固型胃食道逆流治療效果。圖／雙和醫院提供
雙和醫院導入達文西機械手臂系統，提升深部縫合與重建精準度，改善頑固型胃食道逆流治療效果。圖／雙和醫院提供

胃食道逆流是國人常見慢性消化系統疾病，盛行率約25%，其中約4成患者屬藥物效果不佳或需長期服藥的難治型胃食道逆流。雙和醫院近期導入達文西機械手臂輔助橫膈膜裂孔疝氣修補，結合經口內視鏡胃摺疊術（cTIF），改善胃食道交界結構異常，提升治療效果，也朝亞洲cTIF手術基地、訓練與觀摩中心邁進。

雙和醫院消化內科主任李宗頴表示，胃食道逆流第一線治療以質子幫浦抑制劑（PPI）為主，可有效抑制胃酸，但仍有約4成患者因藥物效果不佳或考量長期服藥副作用，被歸類為難治型胃食道逆流（GERD），即使持續服藥，仍常因夜間胃酸逆流影響睡眠與生活品質。

一般外科醫師邱允寧指出，胃食道逆流除與生活習慣有關，也可能與下食道括約肌功能異常、橫膈膜裂孔疝氣、胃排空功能及腹內壓變化等因素有關。若長期反覆發作，不僅可能造成食道發炎、潰瘍，也會增加巴瑞特氏食道等癌前病變風險，因此建議及早接受完整檢查，找出病因，接受適當治療。

雙和醫院外科部主任宋睿祥表示，不少頑固型胃食道逆流患者同時合併橫膈膜裂孔疝氣，若僅服藥抑制胃酸，無法改善胃食道交界結構異常，因此症狀容易反覆。院方近期導入達文西機械手臂執行橫膈膜裂孔疝氣修補，相較傳統腹腔鏡手術，具備高解析3D立體視野及多關節器械，可更精準完成深部縫合與重建，減少組織拉扯及術後疼痛，也有助提升裂孔修補品質，進一步改善胃食道逆流治療效果。

雙和醫院表示，台北醫學大學與雙和醫院自2024年起與南加州大學爾灣分校消化醫學權威Kenneth Chang教授交流相關技術，去年11月完成台灣首例cTIF治療頑固型胃食道逆流，近期再完成多例達文西機械手臂輔助cTIF手術，持續朝亞洲代表性的cTIF手術基地發展。

36歲張小姐（化名）是國中教師，平時生活規律、不抽菸、不喝酒，卻長期飽受胃食道逆流所苦，經常胸口灼熱、胃酸逆流，甚至半夜被胃酸嗆醒，白天授課也因喉嚨不適、反覆清喉嚨及慢性咳嗽影響教學。原以為只是壓力大，自行服用胃藥仍反覆發作，就醫檢查後發現罹患難治型胃食道逆流，並合併橫膈膜裂孔疝氣。

經消化內科及一般外科團隊評估後，張小姐接受達文西機械手臂輔助橫膈膜裂孔疝氣修補，並合併經口內視鏡胃摺疊術（cTIF）治療，術後恢復良好，長期困擾的胃食道逆流症狀也獲改善。

雙和醫院導入達文西機械手臂系統，提升深部縫合與重建精準度，改善頑固型胃食道逆流治療效果。圖／雙和醫院提供
雙和醫院導入達文西機械手臂系統，提升深部縫合與重建精準度，改善頑固型胃食道逆流治療效果。圖／雙和醫院提供

雙和醫院 達文西 胃食道逆流

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