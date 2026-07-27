抗癌成功新挑戰 新營醫院高壓氧修護陪癌友走出後遺症

曾接受骨盆腔癌放射線治療的陳姓婦人，完成療程後數月後卻開始反覆血便、腹部不適，甚至生活社交被疾病陰影籠罩。經新營醫院高壓氧治療協助改善組織缺氧環境，症狀逐漸改善，重新找回生活節奏。

新營醫院指出，隨著癌症存活率提高，越來越多患者進入「癌後存活期」，除關注腫瘤是否復發，也需要面對治療留下長期影響。

醫院指出，放射線治療雖是癌症治療的重要武器，但部分患者在數月甚至多年後，可能因正常組織血管受損，產生慢性缺氧、發炎與纖維化變化，形成晚期放射線組織傷害，常見症狀包括血尿、血便、傷口癒合困難等。

新營醫院也整合高壓氧、傷口照護、相關專科資源，建立癌後跨科照護模式，讓醫療從疾病治療延伸至功能恢復。

為協助癌友走過抗癌後的新挑戰，新營醫院高壓氧中心推出「小白潛艇高壓氧修護計畫」，由胸腔內科暨高壓氧專科汪政德醫師，以及家庭醫學科暨高壓氧專科柳鴻祥醫師共同領航。

柳鴻祥說，高壓氧就像派出一艘小潛艇，深入身體受傷區域，將氧氣送到原本缺氧的地方，協助組織啟動修復。

汪政德指出，現代癌症醫療的目標，已不只是提高存活率，更重要的是讓患者在治療後能恢復生活品質，癌友打贏癌症後，仍需要一段修復旅程。