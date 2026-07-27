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數位轉型救醫療 中醫大附醫「院長永續講堂」 驅動韌性健康照護

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中國醫藥大學附設醫院昨攜手台灣氣候與健康聯盟，舉辦「院長永續講堂」。圖／中國醫藥大學附設醫院提供
中國醫藥大學附設醫院昨攜手台灣氣候與健康聯盟，舉辦「院長永續講堂」。圖／中國醫藥大學附設醫院提供

中國醫藥大學附設醫院昨攜手台灣氣候與健康聯盟，舉辦「院長永續講堂」，以「數位轉型、永續醫療、健康照護韌性」為主軸，邀集政府、醫界、學界及永續領域代表齊聚交流，共同探討台灣醫療體系因應氣候與健康風險的轉型方向。

這場論壇由台灣永續能源研究基金會執行，台灣醫院協會及中華民國醫師公會全國聯合會協辦，邀集台灣氣候與健康聯盟理事長簡又新、中醫大暨醫療體系董事長蔡長海、中醫大校長江安世、中醫大附醫院長周德陽及台中市衛生局長曾梓展共同參與，並由中醫大暨醫療體系校院務發展委員會執行長鄭隆賓擔任論壇總主持人。

簡又新在會中強調，醫療院所應結合數位科技、永續治理與跨域合作，強化醫療及社區健康韌性。

蔡長海指出，中醫大暨醫療體系持續打造兼具醫療品質、科技創新、人才培育及社會責任的健康照護體系。

曾梓展指出，將透過政府、醫療院所與公共衛生體系合作，強化城市健康治理與醫療韌性。

論壇邀請總統府健康台灣推動委員會副召集人、成功大學醫學院名譽教授陳志鴻分享醫療永續發展契機；周德陽分享中醫大附醫如何透過數位轉型，提升醫療品質、病人安全、營運效率及醫院治理，打造兼具品質、效率與韌性的健康照護生態系。

周德陽指出，中醫大附醫將持續攜手政府、醫療公協會及各界夥伴，共同推動數位轉型與永續治理，打造更具品質、效率與韌性的健康照護體系，為臺灣醫療永續發展注入新動能。

中國醫藥大學附設醫院昨攜手台灣氣候與健康聯盟，舉辦「院長永續講堂」。圖／中國醫藥大學附設醫院提供
中國醫藥大學附設醫院昨攜手台灣氣候與健康聯盟，舉辦「院長永續講堂」。圖／中國醫藥大學附設醫院提供

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