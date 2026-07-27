影／打破B肝防治障礙 醫界呼籲擴大篩檢、診斷、治療

台灣醫界聯盟基金會董事長吳樹民、執行長林世嘉、立委王正旭、台灣大學公共衛生學系教授陳秀熙、台大醫院內科部暨肝炎研究中心主治醫師蘇東弘、台灣肝臟研究學會會長余明隆，上午在立法院舉行「打破B肝防治障礙，接力C肝好成績」記者會。7月28日為世界肝炎日，2026年世界肝炎日主題訂為「Hepatitis： Let’s Break It Down」，呼籲各國拆除病毒性肝炎防治上的制度、資源與照護障礙。

會中提出四大訴求，首先制定國家級B肝消除政策綱領，第二擴大主動篩檢，強化陽性個案轉介與追蹤。第三優化健保給付、治療指引與整合照護模式，最後將「功能性治癒」納入未來B肝治療政策。呼籲政府應延續消除C肝的成功經驗，將B肝消除提升至國家政策層級，訂定明確目標、期程與成效指標，做為跨部會投入資源及定期檢討的依據。

台灣肝臟研究學會會長余明隆受訪時表示，2025年台灣已完全消除C型肝炎。過去B型肝炎最多肝炎的病因，列到目前為止還有180萬人受到B型肝炎的困擾。余明隆表示，我們目前應該開始轉化C型肝炎的經驗，全力完成在2032年前消除B型肝炎的目標，呼籲政府成立B型肝炎消除的辦公室，編列專款做B型肝炎的全面篩檢。B型肝炎與C型肝炎不同的是在篩檢後，B型肝炎與帶原者要去檢驗肝的指數、病毒的量，以及肝纖維化的程度以後變成肝炎的風險，才能判斷只患者是否需要治療，所以診斷率很重要。