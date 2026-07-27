先別急著停機！網大推關冷氣前多做「1步」 專家證實：省錢又防霉

炎炎夏日高溫難耐，冷氣成了每個家庭不可或缺的避暑家電，然而隨之而來的機體發霉、飄出異味與滴水問題，常讓許多民眾感到頭疼。一名網友在Threads求救，請益「關冷氣前開送風真的對冷氣比較好嗎」，表示父親近日聽到有人建議，現在關機都會先開送風。

對此，網友們紛紛點頭，表示不少機型現在都自帶此功能，「新冷氣多具備自動送風防霉功能」、「新的冷氣關機都會自動改送風了，不會馬上停機」、「按關機之後進入一段送風防霉運轉的時間，是新冷氣的標配囉」、「換了關冷氣自動改送風吹一陣子才關的冷氣，三年以上都還沒有霉味飄出來，還沒保養」、「新冷氣都有這個功能，是標配」。

還有網友補充人工開啟送風與機體除濕能有效防霉，「關機後送風可以減緩黴菌滋生」、「關機後要開送風也可開機體除霉」、「我覺得有的，把冷氣吹乾，出現霉味的時間拉長超多」、「洗冷氣機的師傅都這樣說，要關冷氣前，送風開一小時後就可以關了」、「靠原自動除霉內建時間還不夠，要人工轉送風和室內除濕機至少一小時以上，這樣發黑霉的狀況就好很多」。

留言區更有冷氣師傅現身說法，打趣「關機前多開一下送風，真的比找我還省錢」。師傅解釋，因為送風時壓縮機沒有運轉，用電量非常低，卻能有效把機內濕氣排掉，降低發霉、水盤堵塞和滴水的機率，很多冷氣滴水問題其實平常多一個送風習慣就有機會避免。

最後，冷氣師傅也補充「如何判斷自家冷氣是否需要清洗」。建議可以先觀察機體是否有出現「霉味」、「風量變小」、「很久還是不冷」、「開機有黑屑飛出」等四大狀況。強調只要平時養好關機送風的習慣，不僅能省下維修費，也能讓居家冷氣運轉更持久舒適。