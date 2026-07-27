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主廚衝出來、4西裝男緊追...餐廳上演「料理鼠王」人鼠追逐戰網友笑翻

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市衛生局派員到高雄漢神巨蛋吃到飽餐廳稽查。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局派員到高雄漢神巨蛋吃到飽餐廳稽查。圖／高雄市衛生局提供

高雄漢神巨蛋知名吃到飽餐廳上演宛如電影「料理鼠王」真實戲碼，民眾用餐到一半，突然老鼠竄出在走道高速狂奔，現場一陣騷動，4名穿西裝員工手拿黏鼠板，一路追捕，影片在社群平台曝光，讓網友笑翻直呼「怎麼有點歡樂」；業者坦承影片地點就是店內營業空間，已接獲反映，除致歉並允諾改善；衛生局依法開罰。

網友在Threads爆料，漢神巨蛋5樓吃到飽餐有「米奇」在餐檯、桌椅間不停穿梭，影片可見，老鼠拔腿狂奔、速度極快，後頭4名西裝男員工手拿黏鼠板追捕包抄，老鼠靈活閃避，瞬間變成大型人鼠追逐戰實境秀。

爆料網友更幽默寫下「吃到一半主廚跑出來嗎…」，短短一句話立刻戳中網友笑點，吸引大量留言討論。

許多網友被老鼠驚人落跑速度逗樂，留言表示「跑超快」、「高速鼠鼠」、「不小心笑出來」、「後面追的拿黏老鼠莫名好笑」、「四隻湯姆貓」。

也有人笑虧根本電影場景，「主廚在巡場」、「穿西裝追老鼠，好像拍電影」、「料理美味的秘訣」、「傳說中主廚出來欣賞顧客吃到美食的幸福表情，看來是真的」。

但有消費者卻直指這間餐廳衛生堪慮，在留言區寫下「幾年前全家去吃，桌上就有一隻大蟑螂，媽媽吃完拉肚子，之後沒再去過，那是疫情前了，如今看來更差了」另名苦主也說「衛生超堪憂，上次拿盤子要盛菜，上面一隻蟑螂」。

衛生局今派員前往稽查，現場雖未發現老鼠蹤跡，但業者坦承影片拍攝地點就是店內營業空間，也承認確實有接獲消費者反映老鼠出沒。

衛生局指出，針對影片餐廳出現老鼠，將依食品安全衛生管理法開罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰，另外，稽查時發現店內部分作業場所天花板未完全覆蓋，已要求業者限期改善，若屆期仍未改善，將重罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局表示，依高雄市公共飲食場所衛生管理辦法規定，餐廳環境不得有病媒或病媒出沒痕跡，且應做好防治措施，呼籲餐飲業者落實防鼠措施，做好管線、天花板孔洞、縫隙及排水孔等處的封堵，妥善存放食材及廚餘，維持環境整潔，避免病媒入侵，保障消費者食安。

高雄漢神巨蛋吃到飽餐廳「主廚」衝出來，西裝男員工店內飛奔追捕老鼠，令全網笑翻。圖／翻攝自Threads
高雄漢神巨蛋吃到飽餐廳「主廚」衝出來，西裝男員工店內飛奔追捕老鼠，令全網笑翻。圖／翻攝自Threads

高雄漢神巨蛋吃到飽餐廳「主廚」衝出來，西裝男員工店內飛奔追捕老鼠，令全網笑翻。圖／翻攝自Threads
高雄漢神巨蛋吃到飽餐廳「主廚」衝出來，西裝男員工店內飛奔追捕老鼠，令全網笑翻。圖／翻攝自Threads

老鼠 吃到飽 米奇

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