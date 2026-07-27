明明睡很久還是累？日醫揭3大疲勞型態 大腦像「油箱見底」

據日媒「President Online」報導，許多人常面臨「明明睡很久，醒來還是很累」的困擾。日本職業醫學科醫師岩見謙太朗指出，休假仍無法恢復體力，往往是因為沒有弄清楚疲勞的種類、沒有對症下藥所致。岩見醫師將現代人的疲勞歸納為以下三種：

•腦部疲勞：

源於長時間開會、回覆訊息或同時處理多項工作，讓專注力與判斷力下滑，大腦如同「油箱見底」。

•身體疲勞：

主要來自長時間久坐、維持同一姿勢引起的肌肉僵硬與肩頸痠痛，而非高強度勞動。

由職場人際關係、責任壓力與未來焦慮所引發，表現為易怒、低落與缺乏動力。

岩見醫師強調，這三種疲勞很少單獨存在，而是會相互影響形成惡性循環。例如腦力耗盡導致工作出錯，累積心理壓力，或因情緒緊張而失眠、身體僵硬，最後導致頭腦更加遲鈍。

面對這種環環相扣的複合式疲勞，只靠「睡覺休息」或「喝提神飲料」無法根本解決，必須透過兩大策略處理。首先要精準診斷，分頭對症下藥。先檢視當前最嚴重的疲勞是什麼？大腦疲勞需要「減少資訊輸入」來降載、身體疲勞應透過伸展與促進血流舒緩，而非窩著不動。

心理疲勞則需排空行程，調節自律神經重回安心模式。另外，必須在耗盡心神前先「預防性休息」。恢復體力和心力本身也需要消耗能量，若等到極限、自癒力大幅下降時才休息，效果將大打折扣。唯有在疲勞堆積的初期主動調整，才是擺脫「越休越累」的根本之道。