曾上「中文怪物」烏克蘭網紅科羅涉性別歧視 苗博雅轟濫用自由

曾登上節目「中文怪物」的外籍創作者柯羅日前才爆出性騷疑雲，在Threads上發文指稱北市議員苗博雅「假裝自己是個男人」，言論涉及性別歧視引發討論，科羅更語出驚人，直言推廣性別可改變是病態想法。苗博雅直接在留言區稱，台灣人很討厭偷拍、性騷擾，更是一個高度自由國家，科羅不應濫用台灣自由攻擊他人，會來研究讓科羅回家的法律途徑，「展現你心目中真男人的樣子」。

烏克蘭籍男子科羅日前才遭踢爆傳送帶有性騷擾意圖的私訊、涉嫌偷拍女性腿部引爆外界撻伐，日前在社群還因稱讚台北市長蔣萬安帥遭網友攻擊，不料其昨天又發文稱沒想到發文會引起這麼大的反應，更表示為了讓跟台北市長不同立場的朋友也開心一點，竟說出苗博雅也很漂亮，有著非常美麗的臉龐和甜美的笑容，更揚言考慮娶她，還寫下「當然，前提是她不再假裝自己是個男人 」言論涉及性別歧視引發批評。

苗博雅也在下方留言回嗆，「不用考慮」稱台灣人很厭惡性騷擾和偷拍，逃難待在台灣，享受安全和民主自由應該尊重台灣人，但卻濫用了台灣的自由，冒犯台灣人，身為政治人物她必須保護台灣人受到尊重，不被外國人任意羞辱的權利，「你最該考慮回到你自己的國家，練習尊重每個人的自由權利，我會研究讓你回家的法律途徑，防止你再騷擾我的同胞。」

未料科羅隨後又在臉書回嗆，比苗更尊重台灣人，最大的證據就是對他們說真話，「白的就是白的，黑的就是黑的，男人就是男人，女人就是女人，我不會撒謊告訴人們可以變成其他性別，也不會推廣性別可以改變這種病態的想法。」他沒有冒犯任何人，只是像苗這樣被真相搞糊塗的人，聽到真話就會覺得被冒犯，與其去研究怎麼用法律手段把他送回國，不如好好想想怎麼停止向台灣人推廣那些激進女權、誤導人、傷害人的讓台灣淪為全球出生率倒數第一思想。

苗博雅反嗆，台灣不分性別，不論你穿短褲、穿長褲、穿裙子，都有不被性騷擾、不被偷拍的權利，跟不認識的人說如果你改變外貌穿著我考慮跟你結婚，這是很沒教養的騷擾，人們希望自己的下一代能活在被尊重的環境，不會被性騷擾、被偷拍，男、女生都可以留長髮短髮，「看到你留長髮，不會說你在扮女人。」且法律規範內，每個人可以自由決定他們的穿著，呈現自己覺得最好看的樣子，每個國家有不同文化，如果對台灣社會的性別觀念有這麼多意見，「該回到你的國家，展現你心目中真男人的樣子。」