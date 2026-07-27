快訊

祖父贈與設條件…孫女沒改姓 法官判返還一半房產

蔣萬安喊「倒閣」：讓卓榮泰為毒油負政治責任

聽新聞
0:00 / 0:00

準白海豚颱風恐成今年第4個強颱 專家指朝日本靠近但對台灣有這影響

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
TD14預估今升級為颱風白海豚。圖／擷取自中央氣象署網站
TD14預估今升級為颱風白海豚。圖／擷取自中央氣象署網站

進入颱風季，颱風接續生成。中央氣象署預報員朱美霖上午指出，西北太平洋上目前有熱帶性低氣壓TD14，今天凌晨2點形成，今天有機會發展成輕颱白海豚，行進方向受太平洋高壓勢力導引，朝偏西及轉西北西方向移動，影響台灣天氣機率低。

朱美霖指出，TD14目前距台灣相當遠，有6千公里以上距離。8月初會逐漸接觸日本東方海域，對台灣天氣沒有明顯影響，但颱風後續會增強變大，氣象署會持續關注台灣沿海是否出現長浪。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，目前在接近換日線的遠洋有TD14存在，原本是中太平洋的系統，越過換日線後進入西北太平洋而變成由JMA接管，並隨即發出颱風形成預警，結構良好而且發展條件佳，應該很快就會變成今年第13號颱風白海豚，未來強度也會一路增強。預報模式對其發展都非常看好，很有機會成為今年第4個強烈颱風，而且預報的風場範圍也很大，對於未來情況可能可以用又大又強來形容。

吳聖宇指出，因為這個系統距離台灣實在太遠，短時間內太平洋高壓將強勢引導其移動，往西移動過程中緯度也會逐漸升高，最終應該是靠近日本的機會較大，會不會直接侵襲日本仍有待觀察，對台灣來說則是屬於遠洋活動的颱風，沒有直接的影響機會。

吳聖宇指出，因為它未來會變得很龐大，下周後半(8月4到5日以後)隨白海豚颱風接近日本附近，有機會帶動季風槽低壓帶從低緯度熱帶洋面向北調整，後續一路到8月中旬甚至下旬在台灣到琉球以東、日本以南海域可能都會維持一個大範圍的季風槽低壓區，颱風有機會在低壓區中陸續發展出來，但是否會接近台灣就要看到時候颱風實際發展的位置而定；如果颱風沒有靠近，那台灣將位於大低壓區邊緣，熱對流雷雨有持續發生的機會。

沒有意外的話，吳聖宇說，接下來這1到2周內颱風發展活動的位置都較偏遠洋，特別是白海豚颱風活躍的期間，台灣相對落在高壓範圍內，暫時應該是不用擔心馬上會有颱風再影響台灣，等到白海豚北上之後，季風槽低壓帶北抬，才需要再觀察是否會有颱風影響台灣的機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 日本 台灣 氣象署

延伸閱讀

輕颱白海豚估今生成將增強變胖 氣象署揭未來路徑、影響

第13號颱風白海豚估今生成「大而強」吳德榮揭對台影響

降雨漸趨緩2地明仍慎防大雨 颱風「白海豚」恐這時生成

颱風白海豚最快今晚生成 賈新興：下周赴日注意

相關新聞

今年毒駕已釀17死！5月致死飆高 幾近1-4月總人數

交通部今召開2026年7月道路交通安全說明記者會，根據交通部統計，2026年1至5月因交通事故死亡有1122人，與去年及2023年基準年同期相比均有下降。交通部政務次長陳彥伯表示，鑑於毒駕頻傳，上月起首度將毒駕也納入檢討，統計今年1至5月毒駕共造成17人死亡，對比上次公布1-4月毒駕死亡9人，等於光是5月因毒駕致死就有8人，幾乎是1-4月的總數。

56歲指揮家陳一夫淡水住處猝逝 用音樂薰陶學子 足跡深入偏鄉、離島

56歲知名指揮家陳一夫猝逝，他過世前一天在臉書發文透露突發性胃痙攣送急診，還提醒大家「都要健健康康喔」，卻突然在淡水住家離世，讓親友錯愕難以接受。

全台亂象…毒駕扣車劇增 塞爆拖吊場

警方強力掃蕩毒駕，快篩陽性車輛就移置保管，被扣車輛暴增，公有拖吊保管場幾近滿載，有的甚至超收超過百分之五十，還有被扣車輛暫置警用、路邊停車格，員警怨聲連連。警政署統計，十六個縣市保管場使用率逾百分之八十，已函請交通部修法，將未領回車輛公告期間從三個月縮短為一個月，立法院審議中，盼能緩解車輛無處可放難題。

午後雷雨來了！13縣市大雨特報 防雷擊、強陣風

中央氣象署上午11時40分針對全台13縣市發布大雨特報，指出南方雲系北移及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今(27)日新竹至嘉義、臺東地區及新北、桃園、高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

萊爾富「這門市」49元買餅乾中千萬！4位大獎幸運得主出爐

115年5至6月期統一發票開獎囉！萊爾富本期共開出4張大獎發票，包括1張特別獎1,000萬元、1張特獎200萬元及2張頭獎20萬元。其中，最受矚目的1,000萬元特別獎開在新北市石門區「石門海角店」，幸運得主僅花49元購買1包孔雀餅乾，就抱回千萬大獎，成為本期最幸運消費者。

花10元就中特獎！7-ELEVEN統一發票8大幸運門市曝光 千萬得主在這縣市

財政部公布2026年5至6月期統一發票中獎號碼，7-ELEVEN本期共開出8張百萬元以上大獎，包括1張1,000萬元特別獎、4張200萬元特獎，以及3張雲端發票專屬100萬元，幸運得主遍及苗栗、台南、高雄、桃園及花蓮。其中，最受矚目的1,000萬元特別獎，由一名消費者在苗栗縣三義鄉7-ELEVEN千晴門市消費150元購買CITY CAFE、CITY TEA飲品即幸運抱回大獎；而4張200萬元特獎中，更有一位民眾只花10元購買統一麥香系列飲品，就在桃園市桃園區7-ELEVEN文福門市中獎，堪稱本期最幸運的小額消費得主。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。