準白海豚颱風恐成今年第4個強颱 專家指朝日本靠近但對台灣有這影響

進入颱風季，颱風接續生成。中央氣象署預報員朱美霖上午指出，西北太平洋上目前有熱帶性低氣壓TD14，今天凌晨2點形成，今天有機會發展成輕颱白海豚，行進方向受太平洋高壓勢力導引，朝偏西及轉西北西方向移動，影響台灣天氣機率低。

朱美霖指出，TD14目前距台灣相當遠，有6千公里以上距離。8月初會逐漸接觸日本東方海域，對台灣天氣沒有明顯影響，但颱風後續會增強變大，氣象署會持續關注台灣沿海是否出現長浪。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，目前在接近換日線的遠洋有TD14存在，原本是中太平洋的系統，越過換日線後進入西北太平洋而變成由JMA接管，並隨即發出颱風形成預警，結構良好而且發展條件佳，應該很快就會變成今年第13號颱風白海豚，未來強度也會一路增強。預報模式對其發展都非常看好，很有機會成為今年第4個強烈颱風，而且預報的風場範圍也很大，對於未來情況可能可以用又大又強來形容。

吳聖宇指出，因為這個系統距離台灣實在太遠，短時間內太平洋高壓將強勢引導其移動，往西移動過程中緯度也會逐漸升高，最終應該是靠近日本的機會較大，會不會直接侵襲日本仍有待觀察，對台灣來說則是屬於遠洋活動的颱風，沒有直接的影響機會。

吳聖宇指出，因為它未來會變得很龐大，下周後半(8月4到5日以後)隨白海豚颱風接近日本附近，有機會帶動季風槽低壓帶從低緯度熱帶洋面向北調整，後續一路到8月中旬甚至下旬在台灣到琉球以東、日本以南海域可能都會維持一個大範圍的季風槽低壓區，颱風有機會在低壓區中陸續發展出來，但是否會接近台灣就要看到時候颱風實際發展的位置而定；如果颱風沒有靠近，那台灣將位於大低壓區邊緣，熱對流雷雨有持續發生的機會。

沒有意外的話，吳聖宇說，接下來這1到2周內颱風發展活動的位置都較偏遠洋，特別是白海豚颱風活躍的期間，台灣相對落在高壓範圍內，暫時應該是不用擔心馬上會有颱風再影響台灣，等到白海豚北上之後，季風槽低壓帶北抬，才需要再觀察是否會有颱風影響台灣的機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。