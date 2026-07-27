全台189萬B肝帶原者 這年次出生「疫苗斷層世代」恐成肝癌防線破口

7月28日世界肝炎日前夕，醫界與學界呼籲，應將B型肝炎提升為國家級健康政策，成立專責辦公室、編列專款預算，接棒台灣提前達成C型肝炎消除目標的成功經驗。專家指出，目前台灣仍有約189萬名B型肝炎帶原者，診斷率與治療率距離世界衛生組織目標仍有一大段差距，若不加快腳步，恐將持續成為肝硬化與肝癌的重要來源。

立委王正旭指出，台灣已在B、C型肝炎防治寫下重要里程碑，包括1986年全面推動新生兒B肝疫苗接種，大幅降低年輕世代感染率。近年更透過國家級篩檢與治療政策，提前達成WHO設定的2025年消除C肝目標。目前最大的挑戰仍是缺乏能完全清除B肝病毒的藥物，台灣生技研發能量快速提升，B肝防治必須加快腳步。

王正旭引用全球消除肝炎聯盟推估資料指出，目前台灣約有189萬名B肝感染者，雖然診斷率約69%，但治療涵蓋率僅35%，與世界衛生組織設定2030年診斷率90%、治療率80%的目標仍有明顯落差。2022年台灣B肝相關死亡率也高於日本、韓國等鄰近國家，顯示問題不只是醫療，而是政策、制度與照護系統仍存在缺口。

王正旭說，許多民眾不知道自己感染B肝，也有不少人雖然篩檢陽性，卻未持續追蹤或未在適當時機接受治療。尤其1986年全民接種疫苗前出生、現年約40歲以上族群，仍是肝硬化及肝癌高風險族群，政府應建立更完整的篩檢、轉介、追蹤與治療制度，讓更多感染者被找出來、接住並接受治療。

台大醫院肝膽腸胃科醫師蘇東弘表示，目前B肝已有口服抗病毒藥物，可長期有效抑制病毒，雖不像C肝可在短時間內完全治癒，只要持續治療，病毒可降至測不到，大幅降低傳染風險，也能有效減少肝硬化、肝癌及死亡風險，讓B肝逐漸成為可長期控制的慢性疾病。

C肝防治是打造「健康台灣」重要的一環，且台灣已經於2025年提前達成「C肝消除」目標，高雄醫學大學校長余明隆建議，應比照C肝成功模式，成立「國家B肝消除辦公室」，設定明確KPI與專款預算，建立全國性的篩檢、診斷、追蹤及轉診網絡。

B肝是否需要治療，須綜合病毒量、e抗原、肝功能及肝纖維化等四大指標評估，但目前許多帶原者從未完成完整檢查，導致需要治療的患者未被找出。余明隆指出，應優化健保給付及治療條件，並建立從基層診所到醫學中心的共同照護體系，搭配P4P照護計畫及長期陽性追蹤，提升個案管理效率，才能真正降低肝癌發生率。

台大公共衛生學院教授陳秀熙表示，台灣40年前率先推動B肝疫苗政策，被譽為全球公共衛生典範，也證明疫苗能降低肝癌發生率。下一階段挑戰已從「預防感染」轉向「長期照護」，不僅要找出感染者，更要建立完整個案管理、定期追蹤及AI智慧照護系統，並納入糖尿病、脂肪肝、代謝症候群等共病管理，才能真正邁向2030年消除病毒性肝炎的目標。