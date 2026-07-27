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蓋被子吹涼才正確！日睡眠專家揭幫大腦散熱最佳室溫：冷氣要開整夜

聯合新聞網／ 綜合報導
東京睡眠診所院長梶本修身指出夏夜有助睡眠的最佳冷氣溫度。 圖／ingimage
東京睡眠診所院長梶本修身指出夏夜有助睡眠的最佳冷氣溫度。 圖／ingimage

炎炎夏日夜晚難以入眠，冷氣到底該設定幾度、開多久才能睡個好覺？據日媒MBS電視台報導，東京睡眠診所院長梶本修身指出，睡眠時最需要休息的其實不是肌肉，而是「大腦」。因大腦是全身代謝最旺盛、最容易發熱的器官，加上自律神經中樞位於其中，睡眠時透過鼻子吸入涼爽空氣幫大腦降溫，才是消除疲勞與提升睡眠品質的關鍵。

在冷氣溫度的設定方面，若以身體健康和深層睡眠為優先考量，專家建議溫度應設定在24至25°C，並一路開到天亮。這是因為大腦最舒適的室溫約為23°C，身體則大約是26°C，取兩者的中間溫度最理想。為了達到「頭部涼爽、身體保暖」的效果，專家甚至建議可以蓋被子並適度降低室溫。

至於冷氣為何需要開整夜？主因是鋼筋水泥建築會在夜間持續釋放白天累積的熱氣，且晚間11點達到散熱高峰，若中途定時關機，室溫與人體排汗累積的濕度會迅速攀升，大幅增加夜間中暑的風險。

在睡眠衣著與習慣上，專家建議穿著長袖長褲且具吸濕排汗功能的睡衣，才能幫助汗水蒸發、調節體溫。同時應避免穿襪子睡覺，以免抑制腳底排汗。若擔心腳部受涼，改穿護腿套才是正確做法。此外，電風扇切忌直接對著身體吹，因為局部降溫會讓大腦誤認為體溫過低而關閉全身汗腺，反而讓汗水無法散去。

最後，睡前的生活習慣也是優質睡眠的關鍵。睡眠環境應保持全黑，睡前可先將燈光調為暖色調。同時也應避免睡前飲酒，導致睡眠變淺。掌握以上幾點，才能讓大腦與身體獲得充分的休息。

冷氣 睡眠 溫度

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