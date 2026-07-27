今年毒駕已釀17死！5月致死飆高 幾近1-4月總人數

交通部今召開2026年7月道路交通安全說明記者會，根據交通部統計，2026年1至5月因交通事故死亡有1122人，與去年及2023年基準年同期相比均有下降。交通部政務次長陳彥伯表示，鑑於毒駕頻傳，上月起首度將毒駕也納入檢討，統計今年1至5月毒駕共造成17人死亡，對比上次公布1-4月毒駕死亡9人，等於光是5月因毒駕致死就有8人，幾乎是1-4月的總數。

根據統計，今年1至5月交通事故死亡數為1122人，相較2025年減少42人，降幅3.6％，與基準年2023年相比較減少187人，降幅14.3％。在各項重要指標中，機車、高齡者、酒駕、行人、兒少等死亡人數均下降。

交通部路政及道安司長吳東陵說明，今年1至6月交通A2事故（受傷或超過24小時死亡），整體受傷23萬8722人，相較2023年減少32187人、減幅11.9％，較2025年減少24755人、減幅9.4％；行人7391人，相較2023年減少1473人、減幅16.6％，較2025年減少1086人、減幅12.8％。

今年1至6月，A1事故（事發24小時內或當場死亡），整體死亡數781人，較112年基準年減少158人，減幅16.8％，較114年減少29人、減幅3.6％；行人92人，較基期年112年減少17人、減幅15.6％，較114年減少9人、減幅8.9％。

吳東陵指出，1至5月交通整體死亡1122人距離下降目標還有一點差距，但酒駕、兒少都有5成以上的降幅，機車死亡也減少151人，都有顯著的改善，另今年開始統計的毒駕死亡17人中，吸毒者為4人，對比上次統計公布1-4月毒駕死亡9人，等於5月因毒駕死亡人數就增8人。

吳東陵進一步表示，各縣市1至5月整體30日死亡也都有大幅度進步，遺憾的是新北市、新竹、國道對比2023年仍增加9人、7人、3人；每10萬人整體死亡人數前3名，台東縣、花蓮縣、嘉義縣，而每10萬人行人死亡人數前3名，花蓮縣、宜蘭縣、新竹縣。

中央2023年宣示推動「零死亡願景」（Vision Zero），訂下2030年行人死亡人數下降50%，以及 2050年道路交通事故零死亡的終極目標。