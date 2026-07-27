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凱道絕食血糖降至17！血糖數值如何解讀 醫檢師全聯會提出3呼籲

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
不少民眾自行使用血糖機恐操作錯誤，導致檢驗數值異常，醫檢師公會全聯會理事長賴信亨說，此時應重新檢測，或諮詢醫院、醫檢所的醫檢師加以協助，若同時出現不適症狀應速就醫。示意圖。圖／123RF
不少民眾自行使用血糖機恐操作錯誤，導致檢驗數值異常，醫檢師公會全聯會理事長賴信亨說，此時應重新檢測，或諮詢醫院、醫檢所的醫檢師加以協助，若同時出現不適症狀應速就醫。示意圖。圖／123RF

近日凱道發起絕食行動，一度出現絕食者血糖檢驗值僅17mg/dL，後經再次測量回復至71、72mg/dL；也有絕食抗議者測得血糖值53mg/dL，現場啟動緊急醫療機制並送醫治療。醫事檢驗師公會全聯會理事長賴信亨指出，許多人購買攜帶式血糖機自我檢測，但需重視檢驗品質並配合臨床判斷。

賴信亨說，人體空腹血糖值為70至100mg/dL，若已低至17mg/dL，絕對不正常，此時受檢者應已昏倒或在醫院急救。的確後來經現場醫師再次測量後，受檢者數值回復至71、72mg/dL；至於血糖值53mg/dL，臨床常見於糖尿病患使用降血糖藥物作用或荷爾蒙影響等，應盡速就醫由醫師診斷、治療。

賴信亨指出，超高齡社會到來，國人關心自我健康，不論糖尿病患或一般民眾，許多人購買攜帶式血糖檢測機，在家自我檢測。血糖機為侵入性檢驗儀器，須由醫事檢驗師教導操作，不少民眾恐操作錯誤，導致檢驗數值異常，此時就需重新檢測，或諮詢醫院、醫檢所的醫檢師協助。

醫檢師公會全聯會提出三點呼籲，提供民眾使用攜帶式血糖機注意事項：

一、異常檢驗結果應依標準程序確認，確保臨床判斷正確：

血糖檢驗結果是臨床醫療決策的重要依據，當檢驗結果出現極端異常值，例如17mg/dL，或數值與病人臨床表現不相符時，應依標準作業程序，立即確認病人身分、重新採檢或複驗，並確認儀器品質管制狀態。

必要時，應採用不同檢驗方法交叉確認，並即時與臨床醫療團隊溝通，確保檢驗結果的正確性與可靠性。任何環節出現疏失，都可能影響醫療決策及病人安全。

二、醫療機構應落實檢驗品質管理及危急值通報機制：

各醫療機構持續落實醫事檢驗品質管理制度，包括病人與檢體雙重核對、異常檢驗值複核、危急值通報、檢驗報告確認及完整紀錄。透過標準化作業與品質管理，確保檢驗結果符合醫療安全要求，降低醫療錯誤風險，保障病人權益。

三、檢驗作業應回歸醫事檢驗專業，落實跨專業合作與權責分工：

醫事檢驗師公會全聯會支持醫療團隊跨專業合作，共同維護病人健康，但所有檢驗流程均應回歸醫事檢驗專業及標準化管理原則，由合格醫事檢驗人員依相關法規及品質管理規範執行或監督。必須落實專業分工與品質管理，才能提供正確、可靠的檢驗資訊，作為臨床醫療判斷的重要依據。

「醫事檢驗工作是醫療照護不可或缺的重要基礎，也是維護病人安全的重要防線。」。賴信亨說，醫事檢驗師公會全聯會將持續關注相關事件後續發展，並支持所有有助於提升病人安全、檢驗品質及醫療品質的精進措施，與各界共同守護國人健康」。

凱道 血糖 低血糖

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