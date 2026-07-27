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拿不動鍋鏟非老化！6旬婦忍3年終獲改善 醫示警：這部位疼痛快就醫

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師吳至萱提醒，若拇指根部疼痛持續超過數月，或出現抓握無力等情況，應及早接受專業評估。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供
醫師吳至萱提醒，若拇指根部疼痛持續超過數月，或出現抓握無力等情況，應及早接受專業評估。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供

台中67歲張姓家庭主婦3年來右手拇指根部疼痛，連日常開瓶蓋、轉動鑰匙、拿鍋鏟煮飯都成問題，原以為是年老退化，只能認命，直到疼痛加劇就醫，確診為「拇指腕掌關節炎」，經接受第三代雙動式人工關節置換手術後，擺脫疼痛，生活品質獲改善。

仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）骨科醫師吳至萱指出，拇指腕掌關節位於拇指與手腕交界處，特殊的馬鞍型構造讓拇指能完成旋轉、對掌及捏握等精細動作，但伴隨高負荷。

吳至萱指出，當以拇指捏住1公斤重物時，關節實際承受的壓力可高達14公斤。隨著年齡增長、遺傳因素或長期過度使用，關節軟骨逐漸磨損，骨頭彼此摩擦，進而造成疼痛、發炎與變形。

吳至萱說明，拇指腕掌關節炎是手部第二常見的退化性關節炎，好發50至70歲女性。根據統計，約有17%至33%停經後女性深受其擾，臨床常見家庭主婦因長期操持家務，頻繁使用雙手，加速關節磨損，出現拇指根部疼痛、抓握無力等，嚴重時甚至連使用手機、抱孫子都有困難。

透過X光檢查通常可見關節間隙變窄、骨刺形成、骨硬化，甚至關節半脫位等典型退化現象。

吳至萱指出，患者初期治療可透過藥物、復健或護具改善。若保守治療無效，傳統手術多採取肌腱重建與懸吊術，但復健期較長。近年來有新選擇，「第三代雙動式人工關節置換」，精準保留關節活動度，還能讓患者快速恢復握力。

吳至萱提醒，多民眾將拇指疼痛誤認為單純老化而延誤就醫，但若拇指根部疼痛持續超過數月，或已出現抓握無力、活動受限等情況，應及早接受專業評估。透過適當治療與個人化手術規畫，多數病人都能重拾雙手力量與靈活度，回歸正常生活。

X 光片顯示，拇指腕掌關節炎症狀為關節間隙變窄（黑圈處）、骨刺形成（黃箭頭處）、骨硬化（紅箭頭處）。圖／院方提供
X 光片顯示，拇指腕掌關節炎症狀為關節間隙變窄（黑圈處）、骨刺形成（黃箭頭處）、骨硬化（紅箭頭處）。圖／院方提供

關節炎 台中 人工關節

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