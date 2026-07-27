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交通部推聽障駕駛識別標識 7月29日起各監理站可索取

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部今宣布推出「聽障駕駛識別標識」，以提升聽障駕駛人的行車安全。記者胡瑞玲／攝影
交通部今宣布推出「聽障駕駛識別標識」，以提升聽障駕駛人的行車安全。記者胡瑞玲／攝影

交通部今宣布推出聽障駕駛識別標識，以提升聽障駕駛人的行車安全，並由交通部訂定統一識別標示，7月29日起可至各監理站索取，另也將函請衛福部、直轄市及縣市政府依需求宣導及製發。交通部強調，避免標籤化，聽障駕駛識別為自願索取，同時也會開放圖檔供民眾自行下載運用。

交通部今召開115年7月道路交通安全說明，交通部政務次長陳彥伯表示，由於行政院道安會報鄭淑勻委員建議，為提升聽障駕駛人行車安全，且避免各地方政府標準不一，建議由中央訂定統一的識別標識。

陳彥伯指出，民眾可將識別標示貼在車後或車後擋風玻璃，透過標示讓其他用路人、救援人員等，了解是聽障人士駕駛該車輛，大家也能多包容，有需要可用閃光、燈光代替喇叭，救援義消也能在第一時間透過紙筆、手語等方式與駕駛對話。

陳彥伯強調，避免標籤化，聽障駕駛識別標識為自願索取，已協調公路局製作1000張標示貼紙，規畫自7月29日起全國監理所站開放索取，同時也會函請衛福部、直轄市及縣市政府依需求宣導及製發，同時公路局也有網站開源提供圖標檔案供有需求的民眾自行運用。

公共運輸及監理司科長林政彥補充，目前包含台北市、台南市等9個地方政府，已有自行製作並發放聽障駕駛識別標示供民眾索取，盼透過全國統一標示，有效宣導並落實友善聽障駕駛的行車環境。

林政彥表示，識別標示接軌國際標準，參考ISO 7001 PI AC 007公共圖標，該圖像明確定義為「無障礙設施」與「聽力障礙人士」；圖標下方搭配「聽障行車」字樣，以直觀方式向其他用路人傳達友善無障礙交通環境的概念。

識別標示配合交通部近年大眾運輸公共圖標設計原則，採用高對比的「藍底白圖」；其尺寸則參考現行「孕婦及育有6歲以下兒童者停車位」識別證，規格設定為高14.5公分、寬10.5公分。

林政彥說，今天起辦理相關宣導工作，協助其他用路人、執法人員及救援單位於道路環境中即時識別車輛駕駛人為聽障人士。宣導重點包含「以燈光代替按鳴喇叭、營造友善包容聽障通行的交通環境」等，進而採取適當的輔助或禮讓措施。

聽障駕駛識別標識採用高對比的「藍底白圖」設計，規格設定為高14.5公分、寬10.5公分。圖／交通部提供
聽障駕駛識別標識採用高對比的「藍底白圖」設計，規格設定為高14.5公分、寬10.5公分。圖／交通部提供

交通部 陳彥伯 交通安全

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