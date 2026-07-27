只花10元抱回200萬！7-ELEVEN 開出1張千萬、7張百萬發票

財政部公布2026年5至6月期統一發票中獎號碼，7-ELEVEN本期共開出8張百萬元以上大獎，包括1張1,000萬元特別獎、4張200萬元特獎，以及3張雲端發票專屬100萬元，幸運得主遍及苗栗、台南、高雄、桃園及花蓮。其中，最受矚目的1,000萬元特別獎，由一名消費者在苗栗縣三義鄉7-ELEVEN千晴門市消費150元購買CITY CAFE、CITY TEA飲品即幸運抱回大獎；而4張200萬元特獎中，更有一位民眾只花10元購買統一麥香系列飲品，就在桃園市桃園區7-ELEVEN文福門市中獎，堪稱本期最幸運的小額消費得主。

2026-07-27 10:13