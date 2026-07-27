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只花10元抱回200萬！7-ELEVEN 開出1張千萬、7張百萬發票
財政部25日公布2026年5、6月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN本期共開出一張千萬特別獎、四張2百萬特獎、三張雲端發票專屬獎1百萬，共有八名幸運兒成為百萬富翁。其中，千萬元得主僅花150元購買CITY CAFE、CITY TEA飲品即抱回千萬元獎金；另有一名消費者只花10元購買統一麥香系列飲品，就幸運中200萬元。
7-ELEVEN統計，本期千萬元特別獎開在苗栗縣三義鄉千晴門市，幸運得主消費150元購買CITY CAFE、CITY TEA飲品即中大獎。
200萬元特獎共有四位得主，分別為台南市中西區南英門市消費154元購買飲品、零食；高雄市小港區永益門市消費110元購買民生用品；桃園市桃園區文福門市消費10元購買統一麥香系列飲品；以及花蓮縣花蓮市鑫盈佳門市消費60元購買飲品、零食。
另外，雲端發票專屬獎100萬元共有三位幸運得主，分別在高雄市前金區龍客門市消費30元購買飲品、高雄市鳥松區新長澄門市消費82元購買CITY CAFE及茶葉蛋，以及桃園市龜山區庚林門市消費107元購買鮮食、飲品，即幸運中獎。
7-ELEVEN提醒，有使用uniopen會員載具或至門市消費的民眾可儘速對獎，千元以下中獎發票可直接於7-ELEVEN門市兌領獎金，並可存入指定支付工具，最高再享10%回饋。
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