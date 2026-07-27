輕颱白海豚估今生成將增強變胖 氣象署揭未來路徑、影響

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，西北太平洋上目前有熱帶性低氣壓TD14，今天凌晨2點形成，今天有機會發展成輕颱白海豚，行進方向受太平洋高壓勢力導引，朝偏西及轉西北西方向移動，影響台灣天氣機率低。目前距台灣相當遠，有6千公里以上距離。8月初會逐漸接觸日本東方海域，對台灣天氣沒有明顯影響，但颱風後續會增強變大，氣象署會持續關注台灣沿海是否出現長浪。

至於台灣天氣，朱美霖表示，未來一周逐漸轉為高溫偏熱，今天水氣偏多，受南方雲系北移影響，東南部及恆春半島仍有明顯降雨，午後西半部有明顯雷陣雨。周二及周三水氣仍偏多，但周四起隨太平洋高壓勢力逐漸增強，天氣高溫炎熱，午後有雷陣雨。

朱美霖指出，未來一周降雨趨勢，今受南方雲系北移影響，東南、南部局部雨，各地午後雷陣雨，要注意台南以北午後短延時豪雨；周二到周三水氣仍多，東南部局部雨，各地午後雷陣雨，東部及中南部零星雨。周四到下周日多雲到晴，山區午後雷陣雨。

溫度方面，今天起到周三高溫炎熱，各地高溫在31-35度。

一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供