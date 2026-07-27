統一發票開獎 幸運兒7-11花150元買咖啡就中千萬

統一發票開獎，7-ELEVEN本期開出1張千萬特別獎、4張2百萬特獎、3張雲端發票專屬獎1百萬，共有8名幸運兒成為百萬富翁，其中1位超級幸運兒只花10元購買統一麥香系列飲品就中200萬元、1000萬得主花150元購買CITY CAFE、CITY TEA飲品就中獎。

7-ELEVEN表示，4位獲得2百萬特獎中，一人在台南市中西區的7-ELEVEN南英門市花154元購買飲品、零食；一人在高雄市小港區的7-ELEVEN永益門市花110元購買民生用品；一人在桃園市桃園區的7-ELEVEN文福門市花10元購買統一麥香系列飲品；一人在花蓮縣花蓮市的7-ELEVEN鑫盈佳門市花60元購買飲品、零食。

而萊爾富本期共開出1張特別獎1000萬元、1張特獎200萬元、2張頭獎20萬元幸運發票，其中最令人羨慕的千萬得主，只花49元購買餅乾，就一舉抱走1000萬元特別獎。