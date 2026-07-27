口咽癌悄悄竄升 男性患者增加 醫示警：不抽菸、不喝酒仍躲不過HPV

每年7月27日是「世界抗頭頸癌日」，多數人認為頭頸癌與抽菸、喝酒、嚼檳榔脫不了關係，但近年醫界發現，愈來愈多年輕男性沒有上述危險習慣，卻仍罹患口咽癌。醫師提醒，年輕男性HPV盛行率高於女性，且更容易成為長期帶原者，應提高警覺。

根據衛福部癌症登記資料，口腔癌（包含口咽癌及下咽癌）長年名列國人常見癌症，高居男性十大癌症前四名。耳鼻喉科診所院長陳泓龍表示，近年台灣男性口咽癌的年齡標準化發生率已超越女性子宮頸癌，而目前國內約三成口咽癌與HPV感染有關，且持續增加，顯示疾病型態正悄悄改變。

陳泓龍指出，HPV並非女性專屬病毒，世界衛生組織統計顯示，15歲以上男性約每三人就有一人感染過至少一種HPV型別，每五人就有一人感染高致癌型HPV。病毒主要經由親密接觸及皮膚、黏膜接觸傳播，即使全程使用保險套，也無法完全避免感染。

男性感染HPV後通常沒有明顯症狀，較難像女性一樣自然產生足夠抗體清除病毒，長期持續感染高危險型（如第16、18型）可能引發相關癌症。若高致癌型HPV持續存在口咽部黏膜，經過10年以上潛伏期，便可能逐漸演變成口咽癌，不少患者確診時已進入中壯年。

近期國際研究也提供更多證據支持男性接種HPV疫苗的保護效果，2026年4月發表於「JAMA Oncology」的大型世代研究，分析超過290萬名9至26歲男性資料，其中包括逾61萬名接種九價HPV疫苗者，結果發現，接種疫苗男性罹患HPV相關癌症，包括頭頸癌、肛門癌、陰莖癌及食道癌的風險，比未接種者降低約46%。

除了健康衝擊，頭頸癌治療也伴隨沉重經濟負擔。陳泓龍表示，頭頸癌涉及呼吸、吞嚥與說話等重要功能，一旦確診，可能需要接受手術、放射治療及化學治療，部分患者還會選擇機器手臂手術、免疫治療或質子治療等自費療程，整體醫療支出可能高達百萬元，加上後續復健、營養支持及工作損失，對患者及家庭都是沉重負擔。

陳泓龍提醒，台灣已提供國中男女生公費HPV疫苗接種，但許多成年人仍未建立HPV與口咽癌相關的觀念。除了戒除菸、酒、檳榔等已知危險因子，預防觀念不應只聚焦女性子宮頸癌，而應從男女共同防護、及早建立預防意識著手，才能降低未來罹癌風險。