花49元中千萬發票！萊爾富開出4張大獎 快看幸運門市

好運降臨萊爾富！115年5-6月期統一發票於7月25日開獎，萊爾富本期共開出1張特別獎1000萬元、1張特獎200萬元、2張頭獎20萬元幸運發票，其中最令人羨慕的千萬得主，竟然只花49元購買餅乾，就一舉抱走1000萬元特別獎。

115年5-6月期統一發票於7月25日開獎，特別獎1000萬元中獎號碼為「38548029」；特獎中獎號碼為「10138845」；頭獎20萬元中獎號碼則為「24121106」及「28589937」。

萊爾富表示，本期幸運之神降臨新北市的「石門海角店」，成功開出1張特別獎1000萬元發票。這位幸運消費者當時僅花費49元，購買1包孔雀餅乾，沒想到隨手買餅乾、發票一存，竟直接成為千萬富翁。

除了千萬大獎外，萊爾富本期亦同步開出1張特獎200萬、2張頭獎20萬元發票。200萬特獎的幸運得主於台中市「外埔水美店」購買茶葉蛋、純喫紅茶等商品，就幸運中獎200萬元。另外2位20萬元幸運得主，分別於新竹市「竹塹麗池店」購買麥香阿薩姆紅茶以及在高雄市「美濃城門店」消費130元，就抱回20萬元獎金。萊爾富也呼籲，中獎民眾記得留意兌獎期限，別讓財神爺擦身而過，把握機會將好運真正帶回家。

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