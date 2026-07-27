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台南楠西規模4.8地震 嘉義民眾困惑國家警報震度2級也響

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義地區有民眾感受到地震在網路社群留言。圖／截圖自綠豆大小事社群
嘉義地區有民眾感受到地震在網路社群留言。圖／截圖自綠豆大小事社群

台南市楠西區今天上午10時14分發生芮氏規模4.8極淺層地震，鄰近的嘉義地區感受並不明顯，引發網友在臉書社團熱烈討論。有民眾困惑「國家警報為什麼連2級也在響，很容易造成恐懼」，對此，有網友解惑表示，警報發布取決於系統當下的預估值，因震央距離嘉義極近才觸發推播機制。嘉義縣、市消防局尚未接獲災情。

根據中央氣象署地震報告，地震深度僅9.6公里。各地最大震度以台南楠西、高雄甲仙達4級最高，嘉義縣大埔、太保及雲林四湖為3級，嘉義市震度則為2級。地震發生當下，有嘉義民眾第一時間感受體感晃動「有先下震然後搖晃，很沉穩的搖」、「晃蠻久的」，但也有人被地震訊息嚇到才反應過來，「國家警報為什麼連2級也在響，很容易造成恐懼」，有網友回應「因為震央近嘉義才會響」。

有民眾困惑「國家警報為什麼連2級也在響，很容易造成恐懼」。圖／截圖自綠豆大小事社群
有民眾困惑「國家警報為什麼連2級也在響，很容易造成恐懼」。圖／截圖自綠豆大小事社群

台南楠西發生4.8極淺層地震，嘉市震度2級引發警報熱議。圖／翻攝畫面
台南楠西發生4.8極淺層地震，嘉市震度2級引發警報熱議。圖／翻攝畫面

地震 嘉義 高雄

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