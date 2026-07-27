去年才發生嘉義6.4地震、今台南楠西4.8地震 氣象署：後續仍有餘震

中央氣象署發布顯著有感地震報告，台南市楠西今早10時14分發生規模4.8地震，地震深度9.6公里，屬極淺層地震，最大震度4級。中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，過去該地區去年曾發生過0121規模6.4地震，但初估本起地震為獨立地震，後續仍可能有規模4或4.5餘震。

台南市楠西今早10時14分發生規模4.8地震，地震深度9.6公里，各地最大震度為台南、高雄4級，嘉縣、雲林3級，嘉市、彰化、屏東、台東、南投、花蓮、苗栗、澎湖、台中1級。

氣象署表示，本起地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍包含嘉義縣、嘉義市、台南市。

吳健富說，此次地震因為應力從東部碰撞擠壓，在西部產生斷層及破碎帶釋放能量，而台南楠西區去年1月21日曾發生嘉義規模6.4地震，且主震發生後，台南發生15多次餘震，但該地震在過去1年已慢慢釋放，這段期間已較平靜，能量重新慢慢累積，再慢慢釋放，因此初估本起地震為獨立事件。

吳健富指出，由於應力從東部擠壓到西部較淺的地震帶，因此發生震度較大，都會有規模3至4以上的地震，而後續也仍會有大概規模4至4.5的餘震。