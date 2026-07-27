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萊爾富「這門市」49元買餅乾中千萬！4位大獎幸運得主出爐
115年5至6月期統一發票開獎囉！萊爾富本期共開出4張大獎發票，包括1張特別獎1,000萬元、1張特獎200萬元及2張頭獎20萬元。其中，最受矚目的1,000萬元特別獎開在新北市石門區「石門海角店」，幸運得主僅花49元購買1包孔雀餅乾，就抱回千萬大獎，成為本期最幸運消費者。
本期統一發票特別獎1,000萬元中獎號碼為「38548029」，特獎200萬元中獎號碼為「10138845」，頭獎20萬元中獎號碼為「24121106」及「28589937」。除千萬大獎外，萊爾富也開出1張特獎200萬元，幸運門市為台中市「外埔水美店」，中獎民眾購買茶葉蛋、純喫紅茶等商品即幸運中獎。另有2張頭獎20萬元，分別由新竹市「竹塹麗池店」及高雄市「美濃城門店」開出，其中一位幸運得主僅消費130元便抱回20萬元獎金。
看準夏季消暑商機，萊爾富同步推出多項限定優惠，即日起至8月18日販售夏季限定果C果昔「如蕉似妻」及Hi café「芒果粒粒煉乳剉冰」，並祭出全系列19款果C果昔第2杯5折優惠。此外，購買指定涼麵搭配果昔，還可享99元優惠組合，希望滿足夏日輕食、消暑及外食族需求。
萊爾富提醒，本期中獎發票領獎期間為115年8月6日至115年11月5日，民眾可儘速核對手中發票，以免錯失領獎機會。
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