花蓮直飛韓國驚傳停飛？縣府曝真相：最快10月底恢復航班

花蓮直飛韓國仁川的定期航班近日傳出將於7月底停飛，花蓮縣政府觀光處說明，航線並非永久取消，而是航空公司因應國際油價及燃料成本攀升，決定將營運據點由仁川遷回韓國清州總部，待重新申請航權完成後，最快於10月底復飛，目的地將改為清州機場。

花蓮曾於2019年開闢往返韓國仁川及釜山的直飛航班，平均載客率約八成，不過隔年受到新冠疫情衝擊而停飛。直到去年縣府與韓國可依航空（Aero K）簽署直航合作備忘錄，同年11月重新啟動花蓮與仁川間的定期航班，不過近日再傳出7月30日後將停止營運的消息，引發不少民眾討論。

觀光處長余明勲表示，這次並非花蓮韓國直航終止，而是航空公司考量近期國際燃油價格因美伊戰爭持續上揚，為降低營運成本，經評估後決定撤除仁川據點，並將相關業務整併回清州總部。

余明勲指出，據點調整後，航空公司須重新申請飛航其他城市的相關航權，作業時間約需3個月，受影響的不只花蓮，日本等地部分航線也同樣受到波及，因此在完成申請程序前，相關航班將暫時中斷，預估最快10月底可恢復營運，屆時航班目的地將由仁川改為清州。

余明勲說，國際航線經營與市場培養相當不容易，3個月空窗期勢必對地方觀光造成衝擊，縣府曾向航空公司反映，希望能提早規畫航權申請，以避免航線出現中斷情況，但業者認為燃油成本因國際情勢變化而快速增加，不得已調整營運策略。

至於外界關注的花蓮直飛日本航線進展，余明勲表示，目前全球航空市場仍面臨機隊及飛行員不足問題，要開闢穩定的定期航班難度相當高，縣府現階段以不定期包機方式為主，持續爭取日本旅客來花蓮旅遊，拓展國際觀光市場。