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臺南楠西區10時14分發生規模4.8地震 最大震度4級有感搖晃

聯合新聞網／ 台北訊
臺南市楠西區7月27日10時14分發生規模4.8有感地震。
臺南市楠西區7月27日10時14分發生規模4.8有感地震。

2026年7月27日（星期一）上午10時14分49秒，臺南市楠西區發生規模4.8淺層地震，震源深度約9.6公里，震央位於臺南市政府東北東方約36.7公里處。此次地震屬於極淺層地震，因震源較近地表，搖晃感明顯，造成該地區及鄰近縣市多處震度達有感等級。

最大震度4級地區:臺南市、高雄市

臺南市楠西區和高雄市甲仙區均觀測到4級震度。中震等級的搖晃可能引起部分民眾恐懼並促使尋找躲避處。建議住戶檢視身旁重家具是否穩固，並於地震時保持冷靜，以「趴下、掩護、穩住」為原則保護自身。駕駛人行駛中亦應注意路況安全，避免緊急煞車。

最大震度3級地區:嘉義縣、雲林縣

嘉義縣及雲林縣觀測到3級震度，屬弱震範圍。幾乎所有人均可感受到明顯搖晃，建議民眾遇震時避免驚慌，不隨意奔跑，固定家中懸掛物並檢查門窗安全，準備應急物資。

最大震度2級地區:嘉義市、彰化縣

嘉義市及彰化縣屬輕震等級，民眾多可感受微幅搖晃。此時可留意周遭物品安全，保持警覺配合官方發布之後續信息與指示。

最大震度1級地區:屏東縣、臺東縣、南投縣、花蓮縣、苗栗縣、澎湖縣、臺中市

其餘地區搖晃感較輕微，僅少數人在靜止狀態下察覺。提醒民眾持續關注氣象與地震資訊，無論震度大小皆應保持基本防震措施。

此次地震屬短暫且範圍局限的淺源地震，尚無災情通報，官方建議民眾應持續注意是否有餘震發生，並落實居家防震安全。平時應熟記避難路線及避震動作，遇震保持冷靜，確保自身及家人安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 高雄市 台南

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