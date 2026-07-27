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快翻發票！7-ELEVEN開出1,000萬大獎 花150元買CITY CAFE、茶就中

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
7-ELEVEN積極響應財政部雲端發票政策，透過uniopen會員載具抽獎活動創造會員第二次中獎機會，每期共加碼抽400萬點OPENPOINT 點數 。7-ELEVEN/提供
7-ELEVEN積極響應財政部雲端發票政策，透過uniopen會員載具抽獎活動創造會員第二次中獎機會，每期共加碼抽400萬點OPENPOINT 點數 。7-ELEVEN/提供

7-ELEVEN配合財政部最新一期2026年5~6月統一發票開獎活動，開出1張千萬特別獎、4張2百萬特獎、3張雲端發票專屬獎1百萬，共有8名幸運兒成為百萬富翁，其中1位超級幸運兒只花10元購買統一麥香系列飲品就中200萬元、1,000萬得主花150元購買CITY CAFE、CITY TEA飲品就中獎。

財政部7月25日公布最新一期2026年5~6月統一發票中獎號碼 ，統一超商（2912）統計有1位消費者獲得千萬大獎，一人在苗栗縣三義鄉的7-ELEVEN千晴門市花150元購買CITY CAFE、CITY TEA飲品。

4位獲得2百萬特獎，一人在台南市中西區的7-ELEVEN南英門市花154元購買飲品、零食；一人在高雄市小港區的7-ELEVEN永益門市花110元購買民生用品;一人在桃園市桃園區的7-ELEVEN文福門市花10元購買統一麥香系列飲品；一人在花蓮縣花蓮市的7-ELEVEN鑫盈佳門市花60元購買飲品、零食。

3位雲端發票專屬獎1百萬得主，一人在高雄市前金區的7-ELEVEN龍客門市花30元購買飲品；一人在高雄市鳥松區的7-ELEVEN新長澄門市花82元購買CITY CAFE、茶葉蛋; 一人在桃園市龜山區的7-ELEVEN庚林門市花107元購買鮮食、飲品。

7-ELEVEN積極響應財政部雲端發票政策，除了到7-ELEVEN門市消費報會員發票可存uniopen會員載具，日前也拓展康是美、統一時代百貨、夢時代、星巴克、博客來、21世紀、Semeur聖娜、酷聖石、Mister Donut，以及iOPEN MALL、i預購/i划算等通路，只要到 「OPENPOINT APP發票日誌」就能輕鬆查詢消費資訊。

「OPENPOINT APP發票日誌」也是會員的對獎小幫手！只要將發票日誌綁定手機條碼載具，單數月的25號就會幫你自動對獎，超級方便，中獎資訊不漏接。據內部統計，目前平均一期有破億張發票存入發票日誌，上一期更開出將近億元中獎金額。不僅如此，發票存入uniopen會員載具還能創造第二次中獎機會。每期共加碼抽400萬點OPENPOINT點數，本期將於115年7月25日開獎，記得到發票日誌裡面橘色「uniopen會員載具抽獎」按鈕查詢，提醒領獎日期只到115年9月20日止。

7-ELEVEN分享獨家獎金放大秘訣，把發票存入「OPENPOINT APP發票日誌」若幸運中獎，還可將六獎200元、雲端獎800元與500元中獎發票於「行動隨時取-中獎發票專屬賣場」兌領專屬超值商品組合，包含CITY系列飲品、冰品、飲料等逾30種品項多元選擇，最殺組合直接放大獎金2倍。

7-ELEVEN提醒，2026年3~4月期尚有超過19萬張的uniopen會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，提醒未兌獎的民眾，在115年9月7日前持OPENPOINT APP發票日誌就近到7-ELEVEN門市完成列印，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市現場兌換商品或將獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5~10%回饋。

統一發票 雲端發票 財政部

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