花10元就中特獎！7-ELEVEN統一發票8大幸運門市曝光 千萬得主在這縣市

財政部公布2026年5至6月期統一發票中獎號碼，7-ELEVEN本期共開出8張百萬元以上大獎，包括1張1,000萬元特別獎、4張200萬元特獎，以及3張雲端發票專屬100萬元，幸運得主遍及苗栗、台南、高雄、桃園及花蓮。其中，最受矚目的1,000萬元特別獎，由一名消費者在苗栗縣三義鄉7-ELEVEN千晴門市消費150元購買CITY CAFE、CITY TEA飲品即幸運抱回大獎；而4張200萬元特獎中，更有一位民眾只花10元購買統一麥香系列飲品，就在桃園市桃園區7-ELEVEN文福門市中獎，堪稱本期最幸運的小額消費得主。

另外3位200萬元得主，分別是在台南市中西區7-ELEVEN南英門市花154元購買飲品、零食；高雄市小港區7-ELEVEN永益門市花110元購買民生用品；以及花蓮市7-ELEVEN鑫盈佳門市花60元購買飲品、零食。

至於雲端發票專屬100萬元獎本期也開出3張，分別由高雄市前金區7-ELEVEN龍客門市消費30元購買飲品、高雄市鳥松區7-ELEVEN新長澄門市花82元購買CITY CAFE及茶葉蛋，以及桃園市龜山區7-ELEVEN庚林門市花107元購買鮮食、飲品的消費者幸運中獎。

7-ELEVEN提醒，凡曾於門市消費並使用uniopen會員載具，或將發票存入OPENPOINT APP發票日誌的消費者，可立即確認是否中獎。千元以下中獎發票可直接至全台7-ELEVEN門市兌領，若將獎金存入指定支付工具，最高還可享10%回饋，讓中獎獎金再升級。

除了便利兌獎外，7-ELEVEN也分享「獎金放大秘訣」。若中獎發票存入OPENPOINT APP發票日誌，六獎200元、雲端發票獎500元及800元等中獎發票，可至「行動隨時取－中獎發票專屬賣場」兌換專屬商品組合，提供CITY系列咖啡、茶飲、冰品及飲料等超過30項商品選擇，最高可讓中獎價值放大2倍，讓小獎也能換得更多實用商品。

此外，OPENPOINT APP發票日誌綁定手機條碼載具後，每逢單數月25日還能自動對獎，不必擔心錯過中獎通知。7-ELEVEN表示，平均每期已有超過1億張發票存入發票日誌，會員除享有自動對獎便利外，存入uniopen會員載具還能參加每期加碼抽400萬點OPENPOINT點數活動，增加第二次中獎機會。另也提醒，2026年3至4月期仍有超過19萬張uniopen會員載具中獎發票尚未列印兌領，民眾可於115年9月7日前持OPENPOINT APP發票日誌至門市ibon列印，中獎金額1,000元以下亦可直接兌換商品，或儲值至icash Pay、icash2.0及餘額卡，再享5%至10%回饋。