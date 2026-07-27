快訊

王凱驟逝！姊姊悲憶「前一天才聯絡」 最後通話成永別

代理教師荒／師選校先避雷 「代理雷達」揭簡章沒說的事

56歲指揮家陳一夫猝逝！前一天才急診發文：大家都要健健康康

聽新聞
0:00 / 0:00

8旬婦日本旅遊返國左腿腫脹劇痛 微創取栓化解血栓危機

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
衛福部豐原醫院心臟外科胡家瑜醫師表示，深層靜脈血栓症狀可透過微創取栓術直接移除阻塞血栓，並降低肺栓塞及血栓後症候群等併發症風險。圖／衛福部豐原醫院提供
衛福部豐原醫院心臟外科胡家瑜醫師表示，深層靜脈血栓症狀可透過微創取栓術直接移除阻塞血栓，並降低肺栓塞及血栓後症候群等併發症風險。圖／衛福部豐原醫院提供

一名85歲婦人有高血壓病史，日前到日本旅遊，原以為僅約2至3小時航程風險不高，返國後發現她左腿逐漸出現明顯腫脹與疼痛情形，且症狀持續加劇已影響行走。衛福部豐原醫院檢查後，確診為深層靜脈血栓，及時接受微創取栓治療，成功解除血管阻塞危機，患者術後疼痛明顯改善，雙腿大小恢復接近正常，隔日即可下床活動。

衛福部豐原醫院心臟外科主治醫師胡家瑜表示，患者就醫時左下肢明顯腫脹且伴隨疼痛不適，經血管超音波及電腦斷層血管攝影檢查後，發現左側下肢深層靜脈，範圍已擴及近下腔靜脈，有大量血栓形成，導致靜脈血流回流受阻，血栓範圍較廣，若未及時治療，血栓可能隨血流進入肺部，造成肺栓塞，嚴重時甚至危及生命。

醫療團隊評估後，決定安排微創靜脈取栓術，透過導管介入技術將血管內血栓移除，恢復下肢正常血流循環。胡家瑜醫師表示，相較於傳統單純以抗凝血藥物治療等待血栓逐漸溶解，微創取栓術可直接移除阻塞血栓，快速改善血流循環，有助減輕下肢腫脹與疼痛症狀，降低肺栓塞及血栓後症候群等併發症風險。

手術順利完成後，患者原本腫脹疼痛的症狀迅速改善，雙腳周徑差異明顯縮小，恢復情況良好，術後隔天即可正常行走，並持續接受藥物及門診追蹤治療。

胡家瑜指出，血栓形成除了與飛行時間有關，更與年齡、慢性疾病、血液凝固狀態及活動量不足等因素息息相關。此次個案僅搭乘飛行時間約2至3小時的日本航班，卻仍發生深層靜脈血栓，他提醒民眾即使是短程旅遊也不能掉以輕心。

胡家瑜表示，臨床上高齡者、高血壓患者、糖尿病患者、肥胖族群、吸菸者、癌症病人，及曾有血栓病史者，皆屬於深層靜脈血栓高危險群。當長時間維持同一姿勢，腿部肌肉收縮減少，下肢血液循環速度下降，可能增加血栓形成機率。近年隨著國人出國旅遊日益頻繁，相關案例亦有增加趨勢，民眾不可因飛行時間較短而輕忽潛在風險。

胡家瑜提醒，深層靜脈血栓最常見症狀包括單側下肢腫脹、疼痛、沉重感、發熱，甚至皮膚顏色改變。不少患者誤以為是肌肉拉傷、退化性關節炎或單純水腫而延誤就醫。若血栓脫落進入肺動脈，可能出現胸悶、胸痛、呼吸困難、喘促等肺栓塞症狀，嚴重時甚至可能猝死。他說搭飛機、高鐵或長途交通工具時，建議每隔1至2小時起身活動、適度伸展腿部肌肉、補充足夠水分，避免長時間維持固定姿勢。

左圖為術前深層靜脈血栓，右圖為術後。圖／衛福部豐原醫院提供
左圖為術前深層靜脈血栓，右圖為術後。圖／衛福部豐原醫院提供

血栓 肺栓塞 高血壓 微創手術

延伸閱讀

夏天中風不是巧合！醫師教6招預防：補水、量血壓、別等口渴才喝水

42歲網紅牙醫張元瀚睡夢中猝逝！醫分析夜間猝死可能原因

台灣中風患者溶栓治療僅6.7%成功 學會曝3大因素

青壯年壓力大恐睡眠猝死 專家籲或可睡眠檢查

相關新聞

第13號颱風白海豚估今生成「大而強」吳德榮揭對台影響

進入颱風季，又要有颱風了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中太平洋的熱帶擾動，剛跨過換日線，進入西北太平洋，已增強為熱帶低壓，今將發展為第13號颱風「白海豚」。

冷眼集／政策漏洞…毒駕車去化塞爆 曝決策急就章

毒駕波及無辜的悲劇引發社會公憤，中央採取一系列高強度反制措施，警方強力取締，教育部預計九月起導入唾液快篩入校園，但政策倉促上路，衍生拖吊場爆艙，與法源依據、校園人力配套不足等困境，影響政策公信力。毒品防制流於末端管理，若無法從新興毒品製造、流通及販售源頭加強管制，再嚴格的取締、篩檢，都只是治標之策。

全台亂象…毒駕扣車劇增 塞爆拖吊場

警方強力掃蕩毒駕，快篩陽性車輛就移置保管，被扣車輛暴增，公有拖吊保管場幾近滿載，有的甚至超收超過百分之五十，還有被扣車輛暫置警用、路邊停車格，員警怨聲連連。警政署統計，十六個縣市保管場使用率逾百分之八十，已函請交通部修法，將未領回車輛公告期間從三個月縮短為一個月，立法院審議中，盼能緩解車輛無處可放難題。

精神科醫療深入街頭4年 到北車助街友

「最近吃得好不好？有沒有睡好？」三總北投分院精神科主治醫師陳泰宇彎著腰，或蹲著，與台北車站裡眾多無家者話家常，宛如朋友相聚，直到拿起針筒，現場氛圍才有一些改變。在這特殊醫療團隊努力下，讓不少患有思覺失調、情緒障礙的北車街友有機會重返社區。

颱風白海豚最快今晚生成 賈新興：下周赴日注意

又要有颱風了。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，「白海豚」颱風最快今天晚上生成，兩天後會快速增強為強颱，預估朝日本方面移動，各式預測路徑仍有分歧，但對台灣沒有影響，8月3日、4日準備前往日本的民眾需高度戒備。

56歲指揮家陳一夫淡水住處猝逝 用音樂薰陶學子 足跡深入偏鄉、離島

56歲知名指揮家陳一夫猝逝，他過世前一天在臉書發文透露突發性胃痙攣送急診，還提醒大家「都要健健康康喔」，卻突然在淡水住家離世，讓親友錯愕難以接受。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。