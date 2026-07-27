8旬婦日本旅遊返國左腿腫脹劇痛 微創取栓化解血栓危機

一名85歲婦人有高血壓病史，日前到日本旅遊，原以為僅約2至3小時航程風險不高，返國後發現她左腿逐漸出現明顯腫脹與疼痛情形，且症狀持續加劇已影響行走。衛福部豐原醫院檢查後，確診為深層靜脈血栓，及時接受微創取栓治療，成功解除血管阻塞危機，患者術後疼痛明顯改善，雙腿大小恢復接近正常，隔日即可下床活動。

衛福部豐原醫院心臟外科主治醫師胡家瑜表示，患者就醫時左下肢明顯腫脹且伴隨疼痛不適，經血管超音波及電腦斷層血管攝影檢查後，發現左側下肢深層靜脈，範圍已擴及近下腔靜脈，有大量血栓形成，導致靜脈血流回流受阻，血栓範圍較廣，若未及時治療，血栓可能隨血流進入肺部，造成肺栓塞，嚴重時甚至危及生命。

醫療團隊評估後，決定安排微創靜脈取栓術，透過導管介入技術將血管內血栓移除，恢復下肢正常血流循環。胡家瑜醫師表示，相較於傳統單純以抗凝血藥物治療等待血栓逐漸溶解，微創取栓術可直接移除阻塞血栓，快速改善血流循環，有助減輕下肢腫脹與疼痛症狀，降低肺栓塞及血栓後症候群等併發症風險。

手術順利完成後，患者原本腫脹疼痛的症狀迅速改善，雙腳周徑差異明顯縮小，恢復情況良好，術後隔天即可正常行走，並持續接受藥物及門診追蹤治療。

胡家瑜指出，血栓形成除了與飛行時間有關，更與年齡、慢性疾病、血液凝固狀態及活動量不足等因素息息相關。此次個案僅搭乘飛行時間約2至3小時的日本航班，卻仍發生深層靜脈血栓，他提醒民眾即使是短程旅遊也不能掉以輕心。

胡家瑜表示，臨床上高齡者、高血壓患者、糖尿病患者、肥胖族群、吸菸者、癌症病人，及曾有血栓病史者，皆屬於深層靜脈血栓高危險群。當長時間維持同一姿勢，腿部肌肉收縮減少，下肢血液循環速度下降，可能增加血栓形成機率。近年隨著國人出國旅遊日益頻繁，相關案例亦有增加趨勢，民眾不可因飛行時間較短而輕忽潛在風險。

胡家瑜提醒，深層靜脈血栓最常見症狀包括單側下肢腫脹、疼痛、沉重感、發熱，甚至皮膚顏色改變。不少患者誤以為是肌肉拉傷、退化性關節炎或單純水腫而延誤就醫。若血栓脫落進入肺動脈，可能出現胸悶、胸痛、呼吸困難、喘促等肺栓塞症狀，嚴重時甚至可能猝死。他說搭飛機、高鐵或長途交通工具時，建議每隔1至2小時起身活動、適度伸展腿部肌肉、補充足夠水分，避免長時間維持固定姿勢。