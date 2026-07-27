聽新聞
0:00 / 0:00
每天醒來要第一時間檢查枕頭狀況！夜間盜汗+3情況要留意 疑罹癌徵兆
每天醒來要第一時間檢查枕頭狀況！英國國民保健署（NHS）提醒市民，指寢具經常有被汗水浸濕的情況，加上出現原因不明的夜間盜汗，再加上另兩種狀況同時出現，便要立即求醫，因嚴重夜間盜汗被列為患癌的徵兆之一。
綜合外媒報導，根據英國癌症研究中心的說法，晚間盜汗可能是癌症的症狀。然而許多人也會出現這問題，但並非患有癌症，因盜汗有很多成因。夜間出汗並不罕見，可能由於氣溫或與伴侶同睡造成。
晚間盜汗伴隨3種情況要求醫
不過如出現以下3種情況，要特別留意應該趕緊就醫，第一是經常出現夜間盜汗，並因此醒來或感到擔心；第二是同時出現高燒（或發熱發冷）、咳嗽或腹瀉；第三是出現夜間盜汗，加上在不明原因下體重減輕。
嚴重夜間盜汗屬癌症徵兆
非常嚴重的夜間盜汗可被列為癌症的徵兆之一，英國國民保健署指，有些癌症會令人比平時出更多汗，包含淋巴瘤、白血病、間皮瘤、骨癌、攝護腺癌、腎癌、生殖細胞腫瘤及晚期的髓樣甲狀腺癌等。因此如有「大量盜汗」或不明原因發燒應及時就醫。
延伸閱讀：
半歲男嬰遭家中比特犬咬爆頭亡！鄰居小孩曾被攻擊 父母下場悲慘
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀：
半歲男嬰遭家中比特犬咬爆頭亡！鄰居小孩曾被攻擊 父母下場悲慘
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。