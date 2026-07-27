颱風白海豚最快今晚生成 賈新興：下周赴日注意

又要有颱風了。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，「白海豚」颱風最快今天晚上生成，兩天後會快速增強為強颱，預估朝日本方面移動，各式預測路徑仍有分歧，但對台灣沒有影響，8月3日、4日準備前往日本的民眾需高度戒備。

賈新興指出，未來一周台灣高溫悶熱，8月1日之前午後局部雷雨明顯，之後午後山區短暫陣雨。

很多民眾暑假到海外旅遊，賈新興指出，要留意7月28日至30日之間日本日本海側一帶顯著降雨，包括京阪、富山、長野、新瀉、秋田、青森及仙台一帶；8月1日東北至北海道留意降雨，之後留意高溫。至於韓國及歐洲高溫拉警報，計畫前往務必嚴防極端高溫熱浪，戶外行程做好防曬與補充水分。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。