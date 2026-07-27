喝豬肝湯驚見「神祕大洞」！內行揭真相：不一定是血管

有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文，提到自己在享用豬肝湯時，發現豬肝中間總是有一個大洞，並詢問這一現象的原因。此貼文一經曝光，立即引發網友熱烈討論。

有部分網友認為，豬肝中間的大洞可能是由於肝臟的血管切面所致。肝臟作為一個充滿血液的大型器官，內部有許多粗大的血管和膽管交錯。在攤販或工廠切割豬肝時，若剛好切到這些較粗的血管管道，就會形成明顯的圓孔或大洞。

然而，也有不少網友提出不同看法，認為這個洞其實是豬肉攤使用鈎子勾掛豬肝所造成的。他們指出：「這個洞是豬肉攤用鈎子勾豬肝的洞」，甚至有網友表示：「我家以前賣豬肉的，內臟大多會用鐵勾掛在攤前，所以那個洞是鐵勾洞。」

此外，根據Google AI摘要顯示，豬肝出現孔洞也可能與其他處理過程相關，如放血與去筋膜時的處理技術，以及烹煮過程中的熱脹冷縮效應，都可能導致豬肝上出現孔洞。

不論是血管切面還是掛鉤所致，豬肝是一種營養豐富的食材，其內含豐富的鐵質及維生素A與B群，被視為「補血聖品」，適合需要增強免疫力的人士食用。