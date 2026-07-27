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56歲指揮家陳一夫猝逝！前一天才急診發文：大家都要健健康康

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56歲指揮家陳一夫淡水住處猝逝 用音樂薰陶學子 足跡深入偏鄉、離島

聯合報／ 記者黃子騰王慧瑛／連線即時報導
陳一夫是知名管樂指揮家、長笛演奏家，26日在家中猝逝，享年56歲。他對教學有熱情，臉書留下許多指導學生的畫面，突然離世，令人不勝唏噓。取自陳一夫臉書
陳一夫是知名管樂指揮家、長笛演奏家，26日在家中猝逝，享年56歲。他對教學有熱情，臉書留下許多指導學生的畫面，突然離世，令人不勝唏噓。取自陳一夫臉書

56歲知名指揮家陳一夫猝逝，他過世前一天在臉書發文透露突發性胃痙攣送急診，還提醒大家「都要健健康康喔」，卻突然在淡水住家離世，讓親友錯愕難以接受。

一名曾被陳一夫指導過的男子談到，一夫老師推廣管樂不遺餘力，長年四處奔波指導各級學校管樂社。他讀高中的時期，陳一夫已是國內知名管樂團首席，卻不辭辛勞每個周末抽空到東部指導花中、花女學生及地方青年管樂團，到現在也是保持，北海岸金山、離島金門都有他的指導身影。

陳一夫是知名管樂指揮家、長笛演奏家，26日在家中猝逝，享年56歲。他原定當天要出席新北市某高中的管樂成果發表會，卻在演出前夕失聯，警方獲報破門後發現他在家中已失去生命跡象。他在過世前一天，才因突發性胃痙攣深夜掛急診，沒想到竟成最後警訊，突如其來的噩耗讓親友悲痛萬分，好友們紛紛在臉書留言哀悼。

淡水警方指出，26日下午1時26分許，接獲民眾報案，指稱56歲陳姓男子因當日學校活動無故缺席失聯，且到住處敲門無回應，擔心安危而請求警方協助。員警會同消防局救護人員前往，經徵得家屬同意後破門，發現陳男倒臥室內地板，已明顯死亡。現場無打鬥或外力介入痕跡，初步排除他殺嫌疑。初步調查，死者為高中音樂老師及知名音樂指揮家，已聯繫校方主管到場協助，也報請士林地檢署檢察官相驗。

據了解，陳一夫原定昨天參與新北市某高中的管樂成果發表會。當天，工作人員原預計要接送他到音樂廳準備，打了數通電話始終無人接聽，直覺不尋常，至其住處按門鈴也沒人回應，因擔心發生意外，便報警求助。警方到場後破門，發現陳一夫坐在椅子上，明顯失去生命跡象，詳細死因仍待檢警相驗釐清。

陳一夫本月8日剛過完56歲生日，他感性寫下，「能夠擁有各位師長們、好朋友們的掛念與生日祝福，真的是讓我非常感恩的事！」並許願所有朋友都能擁有健康的身體、美好的生活與熱情奔放的內心。

猝逝前一天，陳一夫卻進了急診，他低落表示「人還是不能用太多的任意門…聽音樂會不到一半，突發性胃痙攣…撐完音樂會，再趕到醫院。」還說，親眼目睹急診室半夜的忙碌，直到26日凌晨2點才回家，當時他還叮嚀大家，「感謝關心，大家都要健健康康的喔…」沒想到當天就發生憾事，這句話也成最後遺言。

金門 淡水 音樂家

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