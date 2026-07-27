台灣只能買幾顆！遊韓必吃「白菜價」麝香葡萄 網曝唯一缺點

韓國葡萄已經進入產季，臉書粉絲專頁「不奇而遇 Steven & Sia」分享了一張照片，並發文表示，韓國超市的葡萄已經大量上架。雖然目前尚未完全進入盛產期，價格尚未達到最優惠，但葡萄仍是夏季來韓國必嚐的水果之一。

尤其是台灣和日本價格高昂的麝香葡萄，在韓國被稱為「白菜價」。每年10月至隔年2月，麝香葡萄在韓國的水果攤一整串僅售台幣60至80元，這在台灣可能僅能買到幾顆，但在韓國卻可以整串帶回飯店慢慢品嚐。

從照片中可見，韓國超市的麝香葡萄一整箱售價為10000至25000韓元（約台幣240至600元），價格相當親民。照片曝光後，立刻引起網友們的熱烈討論，紛紛留言表示，「超好吃」、「樂天的葡萄，甜，好吃」、「好大一串」。

然而，也有網友指出，「可惜韓國麝香的皮都很厚，吃都要吐皮」，並提到「也沒有日本麝香葡萄的香味」。不過，親民的價格和大份量仍使得韓國麝香葡萄成為許多遊客的首選。