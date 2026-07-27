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東南部、南部短暫陣雷雨到周二 周三起天氣回穩

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今迎風面東南部及南部地區局部有短暫陣雨或雷雨，局部地區有大雨。聯合報系資料照
今迎風面東南部及南部地區局部有短暫陣雨或雷雨，局部地區有大雨。聯合報系資料照

最近水氣偏多，天氣不穩定。天氣風險公司天氣分析師黃國致今天指出，到周二水氣仍多，周三起太平洋高壓勢力增強，天氣回穩，只剩午後雷陣雨。

黃國致指出，今環境水氣多，迎風面東南部及南部地區局部有短暫陣雨或雷雨，局部地區有大雨；基隆北海岸及東北部地區多雲偶有零星短暫陣雨，其他地區上午多雲到晴，午後局部有短暫雷陣雨。氣溫方面，北部地區約27至35度，中部地區約25至33度，南部地區約26至33度，東部地區約27至32度。

黃國致指出，周二環境水氣逐漸減少，東南部及南部地區雖仍有局部短暫陣雨，雨勢減小，其他地區上午多雲到晴，午後仍局部有短暫雷陣雨。氣溫方面，北部地區約26至36度，中部地區約25至35度，南部地區約26至35度，東部地區約26至33度。

黃國致說，周三至周日(29日至8月2日) 太平洋高壓勢力增強並西伸，環境水氣減少，各地大致多雲到晴，降雨主要以午後熱對流為主，各地山區零星有短暫雷陣雨發生。東部地區及恆春半島仍局部有零星短暫雨，其中周三雨勢稍大。日間高溫炎熱，戶外活動請留意熱傷害情形。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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