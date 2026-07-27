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西北太平洋海域是強颱溫床 粉專：每年2至4個直接侵襲台灣

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
西北太平洋海域是強颱的溫床。擷取自氣象粉專「林老師氣象站」
西北太平洋海域是強颱的溫床。擷取自氣象粉專「林老師氣象站」

7月進入颱風季，颱風一個接著一個生成。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，西北太平洋海域是強颱的溫床。

「林老師氣象站」指出，根據氣候統計，西北太平洋海域是全球最容易生成強颱的海域。主要是因為西北太平洋不但是全球海域當中，海水溫度最高的海域之一，表層海水溫度長期維持在攝氏26.5度或以上，提供源源不絕的水氣蒸發與潛熱能量；且具有廣大的暖水海域，海洋熱焓量高的有利發展特性。

此外，季風槽活躍也是醞釀強颱的重要推手。因此，西北太平洋海域不僅是熱帶性低氣壓生成數量居全球前列的海域，同時也是強烈颱風（Category 4、5）發生次數最多的海域。

「林老師氣象站」指出，每年西北太平洋海域平均約有25至30個熱帶氣旋（包含熱帶風暴及颱風）生成；其中平均每年約有2至4個會直接侵襲台灣。今年又是聖嬰年，甚至可再增強發展成超級聖嬰年，會使西北太平洋暖海域的面積更為廣大，提高颱風生成的可能性，甚至發生強颱的機率也將更為顯著；面對未來環境的挑戰，愈來愈加嚴峻。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 台灣 氣象資訊

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