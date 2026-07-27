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第13號颱風白海豚估今生成「大而強」吳德榮揭對台影響
進入颱風季，又要有颱風了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中太平洋的熱帶擾動，剛跨過換日線，進入西北太平洋，已增強為熱帶低壓，今將發展為第13號颱風「白海豚」。
吳德榮指出，各國模式模擬顯示，由於「白海豚」生成位置鄰近超級聖嬰的高海溫區，有利持續增強，而成為典型大而強的颱風；不過，各國模式模擬的路徑，皆對台無威脅。
最近天氣，吳德榮說，今日偏南風及「紅霞」殘餘水氣，東南部、南部有局部降雨，午後有局部雷雨發生的機率；未降雨前天氣偏熱，要防曬、防中暑。各地氣溫如下：北部24至36度、中部24至36度、南部24至35度及東部23至36度。
吳德榮指出，明日、周三水氣略減，東南部、南部偶有局部短暫降雨，午後山區有局部雷雨，部分鄰近平地受影響，未降雨前天氣偏熱。周四至周六水氣減少，太平洋高壓稍增強，大氣漸趨穩定、各地晴朗、白天炎熱，午後山區仍有局部雷雨的機率。下周日至周三(2至5日)太平洋高壓籠罩，大氣穩定、各地晴朗炎熱。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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