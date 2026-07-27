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毒駕查扣車拍賣擬縮至1個月 車商：低價老車沒人要

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
海山違規拖吊保管場的毒駕扣車爆滿。記者潘俊宏／攝影
海山違規拖吊保管場的毒駕扣車爆滿。記者潘俊宏／攝影

毒駕、酒駕查扣車輛暴增，各地公有拖吊保管場壓力日增，地方建議中央將無人認領查扣車輛公告拍賣期限從現行三個月縮短為一個月，加快去化速度。二手車行業者認為，縮短拍賣期有助減少車輛因久置造成價值流失，但真正決定能否順利拍出的關鍵仍在於車況、產權及市場價值，若是低價老車，即使提前拍賣也未必有人想接手。

新北土城知名二手車商蔡姓業者表示，依法拍賣的查扣車輛，只要產權清楚、能合法過戶，不會因曾涉及毒駕或酒駕而降低中古車商投標意願，業者最在意是車況要透明。

目前法院或政府拍賣車輛沒有專業第三方鑑定，投標人只能自行判斷是否曾發生事故、泡水或有機械故障，蔡姓業者形容「就像開盲盒，風險不低」。

對縮短公告拍賣期限，他樂見其成，畢竟車輛長時間停放易出現損耗，很多法拍車放置兩年才出售，車況明顯惡化，放愈久品質愈差，修法除提升保管場周轉率，也有助於讓查扣車輛盡快完成變價，兼顧當事人程序權益，使被害人能更早獲得賠償，可避免車輛因久放持續貶值而影響求償金額。

對於加速車輛去化的配套，蔡姓業者說，目前不少銀行法拍車都委由專業拍賣平台辦理，上架前均完成車況檢查與鑑定，市場接受度也較高，建議政府可委由汽車公會或具公信力的專業鑑價機構，在拍賣前完成車況查定與鑑價，並公開事故、泡水及機械狀況等資訊，有助提升成交價格及拍賣收益。

不過新北林口知名二手車者李姓業者認為，縮短公告期限雖可改善行政流程，對中古車市場實際影響有限，他分析，會流入法拍市場的車輛，多半已是低價老車，伴隨貸款未清、產權複雜等問題才會沒有領回。

李姓業者也說，部分查扣車輛即使完成拍賣，原有的扣牌期間仍須履行，新買家需等待恢復領牌才能正常使用，還得負擔停放及保養成本，若車輛本身價值不高，放置期間造成的折舊、維修費用可能超過車價。

他觀察，近期報廢車價格持續下跌，除縮短公告拍賣期限，政府應思考建立低價、無市場價值車輛的快速報廢或解體機制，才能紓解保管場長期滿載困境。

中央

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