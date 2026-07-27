台鐵海線深夜重大事故…行人闖軌遭撞 路線中斷1.5小時恢復

台鐵2632次區間車今晚10時4分行經台中市沙鹿、龍井間的北方平交道（約K197+948處），因一名行人侵入遭撞擊，導致列車暫停行駛，並於晚間11時26分鐵路警察搜證完畢，恢復通行。至於行人為何入侵鐵軌？將由鐵路警察調查釐清。

台鐵表示，事故發生後，台鐵立即啟動應變機制，通知鐵路警察及消防局到現場處置，沙鹿至龍井間路線暫時不通，並於晚11時26分鐵路警察搜證完畢，路線恢復正常行車。

台中市消防局表示，獲報後，立即派遣龍井分隊前往救援。消防人員抵達現場後，並未發現傷者或列車，只見平交道附近留有大片血跡及人體組織殘留。

鐵路警察局台中分局表示，晚間接獲台鐵公司通報，2632次區間車行經龍井區的平交道時發生死傷事故，立即派員到場查處中，因死者遺體四散，員警還在蒐證調查中，身分尚待釐清。

台鐵呼籲，民眾應尊重並愛惜生命，勿侵入鐵路路線，以免造成列車事故，致延誤旅客行程及影響社會大眾行的權益。