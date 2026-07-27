聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵海線深夜重大事故…行人闖軌遭撞 路線中斷1.5小時恢復

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台鐵2632次區間車今晚10時4分行經台中市沙鹿、龍井間的北方平交道（約K197+948處），因一名行人侵入遭撞擊，導致列車暫停行駛，並於晚間11時26分鐵路警察搜證完畢，恢復通行。至於行人為何入侵鐵軌？將由鐵路警察調查釐清。

台鐵表示，事故發生後，台鐵立即啟動應變機制，通知鐵路警察及消防局到現場處置，沙鹿至龍井間路線暫時不通，並於晚11時26分鐵路警察搜證完畢，路線恢復正常行車。

台中市消防局表示，獲報後，立即派遣龍井分隊前往救援。消防人員抵達現場後，並未發現傷者或列車，只見平交道附近留有大片血跡及人體組織殘留。

鐵路警察局台中分局表示，晚間接獲台鐵公司通報，2632次區間車行經龍井區的平交道時發生死傷事故，立即派員到場查處中，因死者遺體四散，員警還在蒐證調查中，身分尚待釐清。

台鐵呼籲，民眾應尊重並愛惜生命，勿侵入鐵路路線，以免造成列車事故，致延誤旅客行程及影響社會大眾行的權益。

台鐵 行人

延伸閱讀

新北雙溪規模5.6地震！台鐵7區間受到影響慢速行駛 部分列車恐延誤

台3線旗山段車輛自撞打橫 後方重機碰撞釀3傷

福壽廠房失火 民眾憂「滅證」

政院核定高鐵延伸宜蘭 預計11年完工

相關新聞

醫療外展 主動接住病友

許多無家者都患有精神疾病？台北市立聯合醫院松德院區兼任主治醫師蔡長哲說，確實如此，思覺失調症患者若未及時接受治療，認知功能嚴重退化，陷入失業、失居等困境，不少人有家歸不得，或是忘了家在哪？而成為居無定所的街友。

精神外展醫療長效治療 有人想起媽媽、女兒

三十多歲男性街友在北車棲息數月，有時大便失禁，行人掩鼻而過。在台北社會局、精神外展醫療團隊等積極介入下，大腦功能重新開機，想起自己還有媽媽、女兒；聯繫家人後，終於結束流浪日子，重新回歸家庭，甚至開始工作。

精神科醫療深入街頭 到北車助街友

「最近吃得好不好？有沒有睡好？」三總北投分院精神科主治醫師陳泰宇彎著腰，或蹲著，與台北車站裡眾多無家者話家常，宛如朋友相聚，直到拿起針筒，現場氛圍才有一些改變。在這特殊醫療團隊努力下，讓不少患有思覺失調、情緒障礙的北車街友有機會重返社區。

台鐵海線深夜重大事故…行人闖軌遭撞 路線中斷1.5小時恢復

台鐵2632次區間車今晚10時4分行經台中市沙鹿、龍井間的北方平交道（約K197+948處），因一名行人侵入遭撞擊，導致列車暫停行駛，並於晚間11時26分鐵路警察搜證完畢，恢復通行。至於行人為何入侵鐵軌？將由鐵路警察調查釐清。

月光下的城堡 秋節等你

國境之南，屏東，隱藏令人驚豔的歐式城堡。今年中秋節，有行旅獨家包園，鑑賞主人歷年來珍藏的歐洲骨董與藝術珍品，觀賞神仙魚的水光舞影以及彩色青蛙的生態之美。

健康主題館／轉移性頭頸癌免疫治療 醫學專家籲擴大健保給付

一名年約50歲男性卡車司機，為家庭經濟支柱，罹患轉移性頭頸癌，卻無法手術，雖免疫治療反應不錯，但因健保限制，只能自費治療。台北榮總副院長暨腫瘤醫學部主治醫師楊慕華、癌症希望基金會副董事長羅盛典皆表示，晚期頭頸癌病患近5成屬於CPS（綜合陽性指數）1至19分族群，依國際治療指引可優先於第一線使用免疫藥物，卻因健保尚未給付，陷入「看得到、用不到」的困境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。