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醫療外展 主動接住病友

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

許多無家者都患有精神疾病？台北市立聯合醫院松德院區兼任主治醫師蔡長哲說，確實如此，思覺失調症患者若未及時接受治療，認知功能嚴重退化，陷入失業、失居等困境，不少人有家歸不得，或是忘了家在哪？而成為居無定所的街友。

近年各縣市推動街友街頭醫療與精神醫療外展服務，蔡長哲認為，將醫療主動帶到患者身邊，是精神醫療從「等待病人上門」走向「主動走進社區」的重要一步，對提升治療持續率，具有關鍵意義。

思安慈善服務協會程姓社工表示，許多人以為街友、無家者之所以無法就醫，是因沒有健保，其實不然，關鍵在於精神疾病。思覺失調症患者常因缺乏病識感，或有妄想、幻覺、判斷力下降，不容易主動求醫。一旦缺乏家庭支持，更容易陷入反覆失聯、病情惡化的循環。

程姓社工表示，目前固定每四周至台北車站為思覺失調街友施打長效針劑，是把「社區醫療」真正延伸到街頭。無家者也是生活在社區，只是沒有固定住所，台北車站等街友聚集地，也可以視為另一種「社區據點」，醫療資源直接走進他們的生活場域。

「該計畫推動四年，最大的改變不只是病情改善，而是個案重新找回與人互動的能力。」程姓社工分享，原本完全無法溝通、拒絕交流的個案在接受穩定針劑治療後，主動表示，想要回家、想入住安置機構，甚至願意接受派工，重新規畫未來。

三總北投分院精神科主治醫師陳泰宇說，第一線外展團隊走出診間，深入社區、街頭，確實辛苦，希望政府提供更多經費、人力及健保誘因，才能讓更多精神醫療院所投入社區外展服務，協助更多無家者。

台北車站 社工 思覺失調症

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