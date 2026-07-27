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精神外展醫療長效治療 有人想起媽媽、女兒

聯合報／ 記者李樹人廖靜清／台北報導

三十多歲男性街友在北車棲息數月，有時大便失禁，行人掩鼻而過。在台北社會局、精神外展醫療團隊等積極介入下，大腦功能重新開機，想起自己還有媽媽、女兒；聯繫家人後，終於結束流浪日子，重新回歸家庭，甚至開始工作。

三總北投分院精神科主治醫師陳泰宇表示，要讓病識感薄弱的思覺失調個案好好地服藥，幾乎是不可能的事，因無家者行李隨時可能被清掉，藥包常被亂丟；近年來，健保署大幅放寬長效針劑給付標準，精神外展醫療擁有了最佳利器，眾多精障無家者病情得以持續平穩。

以該名年輕個案為例，之前因重度思覺失調找不到回家的路，沿著公車站牌走到台北車站，餐風露宿，在社會局及醫療外展團隊協助下，接受針劑治療，大腦功能重新開機，慢慢記起了自己是誰，還有媽媽及女兒等著他回家。

另一名四十多歲男性街友頭髮鬍鬚凌亂不堪，不願說話，查不出身分。一次因鐵路警察靠近關心，瞬間觸發他嚴重被害妄想，就在月台旁激烈拉扯，透過緊急醫療網強制送至三總北投分院。住院期間，妄想症狀逐漸減緩，醫療團隊透過戶政系統了解其背景，母親與弟弟斷聯多年，而之前病歷留下的唯一支持者父親，已在兩、三年前過世。

陳泰宇說，「在外人眼裡，他只是一個在北車大吼大叫、具攻擊性的精障街友；但其內心深處，卻是失去最重要照顧者後，遭受沉重的精神打擊，所引發急重症」，父親過世的時間點，與他精神崩潰、流落街頭的軌跡完全吻合。

該個案出院後，重回北車，親人依舊不願出面，因經商失敗而待過北車多年的「張哥」接住了他，帶他一起做清潔工作，有如父執輩般的照護及疼惜，讓他逐漸走出喪父陰霾，配合長效針劑，目前可自給自足，在外租房，不用住在車站。

台北車站 社會局

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