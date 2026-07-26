台灣去年因精神相關疾病就診逾170萬人 衛福部：疾病汙名化是最大挑戰

根據健保署統計，114年因精神相關疾病就醫有170.2萬人，領有慢性精神病重大傷病卡近20萬病人中，約9.7萬人為思覺失調症。台灣的精神社區照護網絡是否已經完整？衛福部心理健康司表示，衛福部推動精神照護，核心方向是建立從醫院到社區的連續性照護體系，讓病人在不同階段都能獲得適切且不中斷的照護。

就精神醫療資源來看，截至115年5月底，全國精神急性一般病床共有7248床，精神慢性一般病床共有12701床。整體病床使用情形尚屬穩定，目前並未出現整體性「一床難求」的情況。精神病人的照護需求並不只在住院階段，因此政策重點不是單純增加病床，而是強化住院、門診、復健、社區支持、居住、就業及家庭照顧之間的銜接。

在精神復健及照護資源方面，截至115年5月底，全國精神復健機構共有301家，其中日間型113家、住宿型188家，合計可服務1萬3,114人。另全國精神護理之家共有46家，可提供4947床服務。除持續擴充量能外，衛福部也會同步重視服務品質的提升，包括強化機構服務內涵、人員專業支持、復健服務品質、社區銜接、病人權益保障及照護安全，讓精神復健與照護不只是「有資源」，也能提供更適切、更穩定、更符合病人需求的服務。

衛福部心理健康司指出，目前推動社區精神照護最大的挑戰，是精神疾病汙名化。由於社會上仍存在對精神疾病的誤解與標籤，導致部分精神病人在接受社福、就業、居住或長照服務時，仍可能面臨阻礙，也增加服務銜接的困難。

目前社區精神照護已從醫療與復健，逐步擴展到會所模式、家庭照顧者支持、關懷訪視、外展照護、就業服務及同儕支持。未來重點會放在量能擴充與品質提升並重，讓精神病人能在社區中穩定生活、平等參與。