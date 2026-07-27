全台亂象…毒駕扣車劇增 塞爆拖吊場

警方強力掃蕩毒駕，快篩陽性車輛就移置保管，被扣車輛暴增，公有拖吊保管場幾近滿載，有的甚至超收超過百分之五十，還有被扣車輛暫置警用、路邊停車格，員警怨聲連連。警政署統計，十六個縣市保管場使用率逾百分之八十，已函請交通部修法，將未領回車輛公告期間從三個月縮短為一個月，立法院審議中，盼能緩解車輛無處可放難題。

警方唾液毒品快篩執法去年十一月廿日上路，依道路交通管理處罰條例第卅五條，駕駛人經測試檢定吸食毒品，當場移置保管該汽機車，各地基層員警反映移置保管場「大塞車」。

新北市警察局交通警察大隊指出，全市九處公有拖吊保管場，容量接近飽和。今年至六月底共查獲毒駕案件三三二二件，較去年同期增加百分之六五五，被扣車輛湧入保管場，原已不足的空間雪上加霜。

據了解，新北因保管場空間有限，後續查扣車輛常無法進場，只得停放分局、派出所警用車格，有的已被「毒駕車」停滿，導致警車也難停車。

警員表示，為遏止毒（酒）駕，扣車還要扣牌兩年，車主除須拖吊或載回，還要找地方停兩年。許多車主比較拖吊保管費及停車費、兩年無法使用車輛等成本後，乾脆放棄領車，導致拖吊場長期被大量無人認領的車輛占用，形同免費停車場。

依法移置的車輛，須通知車主限期領回，逾期仍未領回須公告滿三個月才能拍賣，導致拖吊場幾只進不出。

北市議員張斯綱上月質詢指，北市毒駕取締數去年一三五四件，較前年暴增百分之一九一。公有保管場陷入大量進場、無人領回、拍賣停滯惡性循環，機車停放數超收率百分之一一八點一。

台南五處拖吊保管場幾乎滿載，交通大隊統計，南區、永康及新營三處保管場汽車都超收，其中永康保管場超收逾百分之五十。議員關注被扣車輛停放派出所及分局內，占用警用停車空間，基層員警負擔沉重，要求市府擴充保管場空間，並向中央建議縮短公告拍賣期限，加速車輛去化。

高雄基層員警指出，市區派出所根本無法容納，暴增的毒駕車輛有的只能停放路邊停車格，但移置保管責任歸警察，怕遭竊須在輪胎上鎖，還要在車上張貼公告告知收費員免開單。

警政署表示，去年底盤檢除高雄、基隆、竹市、苗栗、彰化、花蓮外，其餘十六縣市移置保管場使用率均高於百分之八十，空間趨於飽和。三月已函文交通部，建議修正道交條例將未領回車輛公告期間縮短為一個月，紓解保管場空間不足困境。

交通部指出，立法院交通委員會審查加強防制毒駕修法提案時，一併修正道交條例第八十五條之三規定，將公告期間縮短為一個月，修法通過後，會請各機關加速裁決及加速清理不適合拍賣的沒入車輛。