毒駕車塞爆拖吊場／領回連路邊也不能停 老車車主索性放棄

遭扣車輛五花八門，有人借給親友卻因涉嫌毒駕被扣，也有租車業者淪為毒駕受害者，提出相關契約證明後，雖可領回車輛，但若承租人無力賠償，最終仍由公司自行吸收損失，業者建議政府建立毒駕者查核資訊系統，或在駕照資訊中增列毒駕紀錄，讓業者能從源頭拒絕提供累犯者服務。

駕駛人若涉嫌毒駕，除了罰鍰，並當場移置保管車輛，面臨吊扣車輛牌照二年的行政處分。即從保管場領回車輛，在牌照被扣繳期間不得上路，連停放路旁也不行，一旦被發現，又要再被拖吊移置保管，並開罰三千六百元至三萬六千元罰鍰，還有拖吊費與按日計算的保管費。吊扣期間內若被發現行駛，牌照會被直接「吊銷」。

由於車主考量領回也用不上，尤其是殘值很低的舊車，索性將車扔在公有拖吊保管場不領。

新北交通大隊副大隊長楊信毅說，不少車主反映將車借給親友使用卻因涉嫌毒駕被扣，無奈當了冤大頭，但警方只能依法執行，愛莫能助。

部分遭扣車輛是租賃車，租賃業者指出，租賃契約明確規範，承租人若有毒駕、酒駕或其他違法使用車輛行為，應負擔相關衍生費用，包括車輛修復費、罰鍰及車牌吊銷期間的營業損失。實務上仍須依個案循法律程序追償，若承租人無力賠償或款項難以追回，最終仍可能由公司自行吸收損失。