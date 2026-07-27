毒駕車塞爆拖吊場／加速拍賣助去化？業者分析有3關鍵

毒駕、酒駕查扣車輛暴增，各地公有拖吊保管場壓力日增，地方建議中央將無人認領查扣車輛公告拍賣期限從現行三個月縮短為一個月，加速去化。二手車行業者認為，縮短拍賣期有助減少車輛因久置造成價值流失，但能否順利拍出的關鍵在於車況、產權及市場價值，若是低價老車，即使提前拍賣也未必有人想接手。

新北土城蔡姓業者表示，依法拍賣的查扣車輛，只要產權清楚、能合法過戶，不會因曾涉及毒駕或酒駕而降低中古車商投標意願，業者最在意的是車況要透明。

對於縮短公告拍賣期限，蔡姓業者樂見其成，畢竟車輛長時間停放易出現損耗，很多法拍車放置兩年才出售，車況明顯惡化，修法除提升保管場周轉率，也有助被查扣車輛盡快完成變價，被害人也能更早獲得賠償，避免車輛因久放持續貶值而影響求償金額。

目前法院或政府拍賣車輛沒有專業第三方鑑定，蔡姓業者形容「就像開盲盒，風險不低」。他建議，政府可委由汽車公會或具公信力的專業鑑價機構，在拍賣前完成車況查定與鑑價，並公開事故、泡水及機械狀況等資訊，資訊愈透明，競標意願愈高，有助提升成交價格及拍賣收益。

不過林口李姓業者指出，縮短公告期限雖可改善行政流程，對中古車市場實際影響有限，會流入法拍市場的車輛，多半已是低價老車，伴隨貸款未清、產權複雜等問題才會沒有領回。

李姓業者也說，部分查扣車輛即使完成拍賣，原有的扣牌期間仍須履行，新買家需等待恢復領牌才能正常使用，還需負擔停放及保養成本，若車輛價值不高，放置期間造成的折舊、維修費用可能超過車價。

他觀察，近期報廢車價格持續下跌，除縮短公告拍賣期限，政府應思考建立低價、無市場價值車輛的快速報廢或解體機制，才能紓解保管場長期滿載困境。

律師包盛顥提醒，修法縮短公告期為一個月，恐會壓縮車主實際知悉、提出異議、籌措費用及聲請停止拍賣時間。

他憂心，若公告期縮短為一個月，行政機關調查、送達及處理異議時間也將壓縮，可能出現「車主已申訴，但執行拍賣的機關無從知悉」的程序錯誤。若拍賣程序完成，事後衍生救濟事件，也將增加行政機關面臨行政訴訟或國家賠償的壓力。