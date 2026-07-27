毒駕車塞爆拖吊場／加速拍賣助去化？業者分析有3關鍵

聯合報／ 記者黃子騰葉德正李隆揆／連線報導

毒駕、酒駕查扣車輛暴增，各地公有拖吊保管場壓力日增，地方建議中央將無人認領查扣車輛公告拍賣期限從現行三個月縮短為一個月，加速去化。二手車行業者認為，縮短拍賣期有助減少車輛因久置造成價值流失，但能否順利拍出的關鍵在於車況、產權及市場價值，若是低價老車，即使提前拍賣也未必有人想接手。

新北土城蔡姓業者表示，依法拍賣的查扣車輛，只要產權清楚、能合法過戶，不會因曾涉及毒駕或酒駕而降低中古車商投標意願，業者最在意的是車況要透明。

對於縮短公告拍賣期限，蔡姓業者樂見其成，畢竟車輛長時間停放易出現損耗，很多法拍車放置兩年才出售，車況明顯惡化，修法除提升保管場周轉率，也有助被查扣車輛盡快完成變價，被害人也能更早獲得賠償，避免車輛因久放持續貶值而影響求償金額。

目前法院或政府拍賣車輛沒有專業第三方鑑定，蔡姓業者形容「就像開盲盒，風險不低」。他建議，政府可委由汽車公會或具公信力的專業鑑價機構，在拍賣前完成車況查定與鑑價，並公開事故、泡水及機械狀況等資訊，資訊愈透明，競標意願愈高，有助提升成交價格及拍賣收益。

不過林口李姓業者指出，縮短公告期限雖可改善行政流程，對中古車市場實際影響有限，會流入法拍市場的車輛，多半已是低價老車，伴隨貸款未清、產權複雜等問題才會沒有領回。

李姓業者也說，部分查扣車輛即使完成拍賣，原有的扣牌期間仍須履行，新買家需等待恢復領牌才能正常使用，還需負擔停放及保養成本，若車輛價值不高，放置期間造成的折舊、維修費用可能超過車價。

他觀察，近期報廢車價格持續下跌，除縮短公告拍賣期限，政府應思考建立低價、無市場價值車輛的快速報廢或解體機制，才能紓解保管場長期滿載困境。

律師包盛顥提醒，修法縮短公告期為一個月，恐會壓縮車主實際知悉、提出異議、籌措費用及聲請停止拍賣時間。

他憂心，若公告期縮短為一個月，行政機關調查、送達及處理異議時間也將壓縮，可能出現「車主已申訴，但執行拍賣的機關無從知悉」的程序錯誤。若拍賣程序完成，事後衍生救濟事件，也將增加行政機關面臨行政訴訟或國家賠償的壓力。

中古車 被害人 中央

延伸閱讀

花蓮確定推電子圍籬式公共自行車 還車不入區持續計費阻違停亂象

制度漏洞！社會住宅富人豪車進駐 現行門檻過低無法排富

碳關稅衝擊浮現／歐盟碳稅上路 「台灣真正挑戰 是減碳速度」

老車追緝 人未到聲先到…高雄今年722輛警車汰換成「戰駒」

相關新聞

健康主題館／轉移性頭頸癌免疫治療 醫學專家籲擴大健保給付

一名年約50歲男性卡車司機，為家庭經濟支柱，罹患轉移性頭頸癌，卻無法手術，雖免疫治療反應不錯，但因健保限制，只能自費治療。台北榮總副院長暨腫瘤醫學部主治醫師楊慕華、癌症希望基金會副董事長羅盛典皆表示，晚期頭頸癌病患近5成屬於CPS（綜合陽性指數）1至19分族群，依國際治療指引可優先於第一線使用免疫藥物，卻因健保尚未給付，陷入「看得到、用不到」的困境。

健康名人堂／「一日手術」有賴醫護、行政密切配套 缺一不可

三班護病比正式入法，明年起醫學中心先行，擔心護理人力不足，許多醫院研議「一日手術」的可行性。台中榮總在許惠恆院長任內開始推動一日手術，有助縮短住院天數。但若想在同一時間成功推行多項一日手術，有賴重新設計流程、找尋合適的空間，還需要行政單位與醫護團隊密切配合，相關配套缺一不可。

健康你我他／控制三高戒菸酒 飲食均衡不熬夜

在我求學階段，曾目睹外公、親家公、親家母、鄰居的阿婆與阿公等長者中風，因為沒盡速就醫，錯過搶救的黃金時間，造成永久性腦傷，臥病在床，靠家人把屎把尿，不久便過世了。

8月徵文主題 海外旅遊生病怎麼辦？

出國旅遊原本滿心期待，卻突然發燒、腹瀉、受傷或水土不服，不僅打亂行程，更可能因語言不通、就醫不熟悉而手足無措。當你或同行親友在國外生病時，是如何尋求醫療協助，或臨機應變度過難關？無論是驚險的就醫經驗、暖心的異地援助，或從中學到的教訓，歡迎來信分享你的故事與實用建議，讓更多旅人面對突發狀況時，能更從容安心地應對。

不是你特別累，而是生活在耗電！盤點3種「低電量生活型態」，營養師提醒別只靠甜點！

每天一睜開眼，通勤、工作、家庭、生活大小事接踵而來，忙碌早已成為許多人的日常。真正讓人覺得「沒電」的，不只是工作量，而是長時間維持緊湊節奏，加上三餐不固定、作息不規律，讓身體的補給逐漸跟不上生活步調。 營養師表示，不少人以為疲憊只是睡不夠，其實生活型態與飲食習慣也扮演重要角色。以下盤點三種常見的「低電量生活型態」，看看自己是否也中了幾項？ 低電量生活型態1：長時間投入工作，狀態慢慢下滑 對許多上班族、學生或需要長時間規劃工作的族群來說，每天安排會議、整理資料、撰寫企劃、回覆訊息，往往一忙就是好幾個小時。到了下午，不少人開始覺得精神不如上午、反應變慢、做事效率下降。 趙函穎營養師分享，自己每天一早也常是行程滿檔，因此特別重視早餐的營養搭配。她習慣以茶葉蛋、水果、綜合堅果，再搭配一瓶豆漿，希望一次補足碳水化合物、蛋白質、油脂及植化素等營養，讓一天有好的開始。 長時間投入工作，狀態慢慢下滑，建議早餐來一瓶豆漿補充營養，開啟好的一天。 圖／ADAM攝影 低電量生活型態2：生活節奏不停加速，營養補給卻跟不上 外食族、通勤族及雙薪家庭，經常一早趕著出門，工作期間會議接連不斷，三餐時間也不固定。忙

全台亂象…毒駕扣車劇增 塞爆拖吊場

警方強力掃蕩毒駕，快篩陽性車輛就移置保管，被扣車輛暴增，公有拖吊保管場幾近滿載，有的甚至超收超過百分之五十，還有被扣車輛暫置警用、路邊停車格，員警怨聲連連。警政署統計，十六個縣市保管場使用率逾百分之八十，已函請交通部修法，將未領回車輛公告期間從三個月縮短為一個月，立法院審議中，盼能緩解車輛無處可放難題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。